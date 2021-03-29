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В Тольятти на стадионе «Искра» состоялась ежегодная выставка охотничьих собак

29 марта 2021 22:46
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На выставке были представлены все породы охотничьих собак из Самарской области и близлежащих регионов.

27 марта в Тольятти на стадионе «Искра» состоялась ежегодная выставка охотничьих собак. Организаторами мероприятия выступили Самарский областной охотничий рыболовный союз, а также областная общественная организация «Самарское областное общество охотников и рыболовов».

К участию в выставке допускались собаки охотничьих пород в возрасте от 10 месяцев до 10 лет. На выставке были представлены все породы охотничьих собак из Самарской области и близлежащих регионов. Выставка, экспертиза и бонитировка собак проводилась в соответствии с «Правилами проведения выставок охотничьих собак в Росохотрыболовсоюзе».

В работе выставки приняли участие авторитетные эксперты в области собаководства из Димитровграда, Санкт-Петербурга, Саратова, Казани, Марий Эл и Самарской области, председатель Самарской областной общественной организации «Самарское областное общество охотников и рыболовов» А.Р.Муравьев, а также начальник Западного территориального отдела департамента охоты и рыболовства Самарской области О.А.Иванов и специалисты отдела.

Четвероногим участникам выставки была дана экспертная оценка, в результате чего определились лучшие с присвоением им племенных классов. Победителям вручили вымпелы и медали, передает пресс-служба департамента охоты и рыболовства СО.

 

Фото:  департамент охоты и рыболовства СО

 

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Комментарии

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