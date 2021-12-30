В Тольятти из-за кота разрушили стену

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В среду, 29 декабря, тольяттинские спасатели стали супергероями для пушистого кота и его хозяйки. Питомец попал в каменную ловушку и не смог самостоятельно выбраться.

О «новогоднем чуде» рассказал директор МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» Андрей Дербенев. В одном из домов на улице Интернациональной «усатый и полосатый» не смог самостоятельно выбраться из каменного плена - он оказался в простеночном пространстве кирпичного строения.

Казалось бы, маленький и пушистый, а сколько шума! Для вызволения спасателям понадобился перфоратор для того, чтобы сломать стену. Кот оказался на воле спустя полтора часа спецоперации. Домашний любимец цел и невредим тут же оказался у хозяйки на руках, пишет ГТРК Самара.

Фото: Андрей Дербенев