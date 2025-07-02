В Самарской областной детской библиотеке идет прием заявок на конкурс по созданию миниатюрных рукописных книг о Самарской области к 175-летию губернии

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Конкурс продлится по декабрь 2025 года. В рамках конкурса все желающие могут создать миниатюрную эксклюзивную рукописную книгу, посвященную Самарской области и ее жителям. 0+

Книги можно представить в любой из пяти номинаций: «Литературные лабиринты Самарского края», «Природные бо-гатства Жигулей», «Герои земли самарской», «Мои семейные ценности», «А я иду, шагаю по Самаре».

По условиям конкурса участники могут использовать любые материалы и техники: вышивка, пэчворк, аппликация, выжигание по дереву и любые другие, либо сочетание различных техник. Главное создать собственную миниатюрную книгу, где участник сможет выразить свои чувства через особенную историю о малой родине или интересном земляке.

Приветствуются семейные работы и работы коллективов. Конкурс призван помочь детям и взрослым ощутить себя частью родного края, проникнуться чувством патриотиз-ма и любви к малой родине.

По итогам в пяти номинациях будет отобрано 175 лучших миниатюрных рукописных книг, которые будут экспонироваться в Самарской областной детской библиотеке и в рамках передвижных выставок в учреждениях Самарской области.

Фото: минкульт СО