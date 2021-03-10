В Самарской области стартовал региональный этап конкурса «Лучший военно-патриотический клуб»

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Региональный этап конкурса «Лучший военно-патриотический клуб» стартовал в Самарской области. Заявку на участие могут подать военно-патриотические клубы и объединения региона до 10 апреля. Конкурс является частью общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».

10 марта 2021 года в Самарской области объявили о старте регионального этапа «Лучший военно-патриотический клуб». Конкурс направлен на развитие гражданского общества и сохранение памяти о героических событиях Великой Отечественной войны и проводится в рамках национального проекта «Образование».

В конкурсе могут принять участие военно-патриотические клубы учреждений, организаций и общественных объединений, расположенных в городах и районах Самарской области. Победителей регионального этапа определит конкурсная комиссия. В неё вошли представители казачества, ветераны Вооруженных сил РФ, представители органов власти и учреждений молодежной политики.

Заявка должна содержать презентацию об организации, публикации в СМИ о ВПК, информацию о медиаресурсах клуба, фотографии с мероприятий и значимую информацию о деятельности ВПК. Заявки будут приниматься до 10 апреля на электронной почте vpk-desant@pioner-samara.ru или по адресу: г.о. Самара, ул. Куйбышева, д.151.

Победители регионального этапа смогут представить Самарскую область на окружном этапе, который пройдет осенью 2021 года.

Организатором регионального этапа конкурса «Лучший военно-патриотический клуб» является Самарский дворец детского и юношеского творчества, учредителем выступает департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства