В Самарской области жители смогут выбрать территории, которые преобразятся в 2022 году

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Наполнить привычные пространства новыми смыслами, создать новые места для прогулок и занятий спортом. Городские территории больше не будут прежними, - благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» ежегодно преображаются десятки парков и скверов, площадей и бульваров.

Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Онлайн-голосование на платформе 63.gorodsreda.ru за общественные пространства пройдет с 26 апреля по 30 мая. В рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства примут участие 11 муниципальных образований.

Городской округ Жигулевск

Городской округ Кинель

Городской округ Новокуйбышевск

Городской округ Октябрьск

Городской округ Отрадный

Городской округ Похвистнево

Городской округ Самара

Городской округ Сызрань

Городской округ Тольятти

Городской округ Чапаевск

Муниципальный район Безенчукский

Работы по благоустройству проведут по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Это инициатива Минстроя России и АНО «Диалог Регионы».

Отметим, что проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется с 2017 года. За это время в Самарской области вторую жизнь получили сотни территорий. Только в 2020 году по программе «ФКГС» в Самарской области были благоустроены 157 общественных пространств и 323 двора. Глава региона Дмитрий Азаров отметил важность проекта:

«Вот уже пятый год мы при поддержке жителей нашего региона реализуем федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Он призван сделать наши города и поселки уютнее, красивее и удобнее. Мы стараемся привлечь к этой работе как можно больше людей, учитываем их советы и пожелания. Ведь никто лучше вас не знает, чего не хватает для комфорта и уюта: детской площадки, тренажеров для занятий спортом, прогулочной зоны, аллеи, клумбы или велодорожки. Призываю вас присоединиться к работе по благоустройству. Именно вы, жители городов, здесь и сейчас решаете, какие территории больше всего требуют благоустройства и внимания. Голосуйте!»

Среди наиболее ярких архитектурных проектов, реализованных в Самаре – новый прогулочный бульвар на улице Авроры. Если раньше жильцы окрестных домов страдали от антисанитарии и любовались всеми «прелестями» стихийной торговли, теперь на месте рынка располагается благоустроенная прогулочная зона с удобными скамейками, современным фонтаном, тренажерами. Ещё один заметный объект сквер Речников в Куйбышевском районе. Раньше заброшенный сквер с полуразрушенным фонтаном местные жители обходили стороной, теперь это место притяжения для детей и взрослых, как и сквер Овчарова в поселке Прибрежный в Красноглинском районе. В Прибрежном по просьбе жителей появился скейтпарк и новые спортивные площадки.

Среди заметных объектов в других городах - набережная в поселке Гранный, бульвар Миронова и «Солдатский лес» в Новокуйбышевске, сквер имени Жилкина и улица Матросова в Тольятти. парк Тополей в Безенчуке, Набережная в Жигулевске, Центральный городской пляж в Октябрьске.

Жители отдаленных территорий хотят изменений и их инициативы находят общественную поддержку, благодаря федеральному проекту «Комфортная городская среда».