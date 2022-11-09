В Самарской области вручили российские паспорта гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР

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В Самарской области вручили российские паспорта гражданам, прибывшим из Донецкой и Луганской Народных Республик.



«Для меня это, действительно, радостное событие, - признался 56-летний Сергей Васильевич. - Потому что я себя русским человеком считаю всю свою жизнь. Это не передать словами, это можно только ощущать внутри, на генетическом уровне. Спасибо!»



В зале оперативных совещаний Отдела МВД России по Волжскому району состоялось торжественное вручение паспортов гражданам, прибывшим с территорий Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В мероприятии приняли участие глава муниципального района Волжский Евгений Макридин, заместитель начальника Отдела – начальник полиции ОМВД России по Волжскому району полковник полиции Дмитрий Артемьев, руководители служб и подразделений территориального ОВД.



Полноправными гражданами нашей страны стали 10 человек, которым в кратчайшие сроки помогли с оформлением всех необходимых документов сотрудники полиции территориального органа. Среди тех, кто в этот день получил паспорт, есть и молодые люди, и те, кто уже ушел на заслуженный отдых. Все они произнесли Присягу гражданина Российской Федерации и пообещали соблюдать законы страны, уважать ее культуру, традиции и историю.



После непродолжительного общения присутствующие получили из рук полицейских заветный документ и по экземпляру Конституции Российской Федерации. Глава муниципального района Волжский Евгений Макридин поздравил новых граждан России со знаковым событием в их жизни и пожелал приложить все усилия для сохранения истории и традиций России. Присутствующие поблагодарили организаторов за теплый прием и поделились планами на будущее. 56-летний Сергей Васильевич, прибывший из Мариуполя, рассказал, что сам является уроженцем Рязанской губернии, и вместе с родителями еще подростком в 1975 году переехал на Украину.

«Для меня это, действительно, радостное событие, - признался Сергей Васильевич. - Потому что я себя русским человеком считаю всю свою жизнь. Это не передать словами, это можно только ощущать внутри, на генетическом уровне. Спасибо! Я уже устроился работать на завод «Самарский Стройфарфор» в поселке Стройкерамика, надеюсь обрести на волжской земле свой новый надежный очаг».

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО