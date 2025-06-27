В Самарской области вручили награды победителям региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» 

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В пятницу, 27 июня 2025 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов вручил дипломы и награды победителям региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» и проекта ПФО «МолоТ». Торжественное мероприятие состоялось в Струковском парке Самары.

Сюда съехались профессионалы, которые боролись и одержали победу в соревнованиях в номинациях «Второй старт», «Лучшая швея» и «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем». В этом году региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» у нас в области проходили именно по этим трем номинациям.

В этом году в первый раз чествовали лауреатов в новом общественном проекте для работающей молодежи «МолоТ» (Молодежный труд), который стартовал по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Проект призван поддержать работающую молодежь. Он объединил команды региональных предприятий реального сектора, которые соревновались в популярных среди молодежи спортивных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах.

Открывая торжественную церемонию награждения, Михаил Смирнов поприветствовал собравшихся от имени Губернатора Самарской области и Правительства региона.

Фото: "Волжская коммуна"