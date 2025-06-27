Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставка продлится до 20 июля. Вход свободный.
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка художницы Ксении Кабачек
Здесь планируется обновить 838 метров трубопровода.
«Т Плюс» повысит надёжность теплоснабжения для 70 домов Новокуйбышевска
По итогам отборочного этапа в командном зачете первое место заняла команда следственного управления по Республике Башкирия, продемонстрировав высокий уровень подготовки и стремление к победе.
В Самаре завершился отборочный тур Всероссийской спартакиады СК РФ среди команд следственных управлений ПФО
В этом году в первый раз чествовали лауреатов в новом общественном проекте для работающей молодежи «МолоТ» (Молодежный труд).
В Самарской области вручили награды победителям региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» 
В городских парках, на набережной и других общественных пространствах уже состоялось более 100 событий: это бесплатные спортивные тренировки, творческие мастер-классы, кинопоказы под открытым небом в кинотеатре «Филин» и др.
Все лето в Самаре при поддержке администрации города проходят уличные мероприятия в рамках проектов «Самарский движ» и «Лето в городе»
Специалисты Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД проводят бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ.
Жителей региона приглашают узнать свой ВИЧ-статус
Причиненный ущерб составил более 5 000 рублей.
Тольяттинец украл из магазина сыр, хлеб и колбасу и все съел
На площадке ярмарки было многолюдно. Все желающие могли сразу пройти собеседование у нескольких работодателей, выбрать подходящую вакансию.
В регионе состоялся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.21
0.01
EUR 91.66
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области вручили награды победителям региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» 

27 июня 2025 17:35
65
В этом году в первый раз чествовали лауреатов в новом общественном проекте для работающей молодежи «МолоТ» (Молодежный труд).

В пятницу, 27 июня 2025 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов вручил дипломы и награды победителям региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» и проекта ПФО «МолоТ». Торжественное мероприятие состоялось в Струковском парке Самары. 

Сюда съехались профессионалы, которые боролись и одержали победу в соревнованиях в номинациях «Второй старт», «Лучшая швея» и «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем». В этом году региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» у нас в области проходили именно по этим трем номинациям.

В этом году в первый раз чествовали лауреатов в новом общественном проекте для работающей молодежи «МолоТ» (Молодежный труд), который стартовал по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Проект призван поддержать работающую молодежь. Он объединил команды региональных предприятий реального сектора, которые соревновались в популярных среди молодежи спортивных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах.

Открывая торжественную церемонию награждения, Михаил Смирнов поприветствовал собравшихся от имени Губернатора Самарской области и Правительства региона. 

 

Фото:   "Волжская коммуна"

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В городских парках, на набережной и других общественных пространствах уже состоялось более 100 событий: это бесплатные спортивные тренировки, творческие мастер-классы, кинопоказы под открытым небом в кинотеатре «Филин» и др.
27 июня 2025, 17:23
Все лето в Самаре при поддержке администрации города проходят уличные мероприятия в рамках проектов «Самарский движ» и «Лето в городе»
В городских парках, на набережной и других общественных пространствах уже состоялось более 100 событий: это бесплатные спортивные тренировки, творческие... Общество
28
Специалисты Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД проводят бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ.
27 июня 2025, 17:14
Жителей региона приглашают узнать свой ВИЧ-статус
Специалисты Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД проводят бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ.   Здравоохранение
90
Приговор Волжского районного суда Самарской области вступил в законную силу.
27 июня 2025, 16:30
Девять лет в колонии проведет женщина, задержанная полицейскими в посёлке Петра-Дубрава за незаконный оборот наркотиков
Приговор Волжского районного суда Самарской области вступил в законную силу. Закон
157
В центре внимания
Самарская область в июле проведет Фестиваль бардовской песни
27 июня 2025  12:47
Самарская область в июле проведет Фестиваль бардовской песни
198
Самарская область вошла в ТОП-10 по стране по количеству заявок на Международную премию #МЫ ВМЕСТЕ
27 июня 2025  12:43
Самарская область вошла в ТОП-10 по стране по количеству заявок на Международную премию #МЫ ВМЕСТЕ
193
В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю
27 июня 2025  10:30
В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю
1519
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре
26 июня 2025  13:26
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре
400
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
26 июня 2025  09:25
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
494
Весь список