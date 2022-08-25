В Самарской области востребованные молодые специалисты могут получить поддержку до 146 тысяч рублей

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В Самарской области для молодых специалистов предусмотрен целый ряд мер поддержки. Одна из мер предназначена специалистам, завершившим обучение по востребованным профессиям, в перечень которых в настоящее время входит 69 специальностей в таких отраслях, как машиностроение, металлообработка, нефтехимия, лесное хозяйство и др.



Работа по стабилизации ситуации на рынке труда в регионе, содействию в трудоустройстве жителям, оказанию помощи начинающим специалистам ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.



В 2022 году меры поддержки запланированы для 140 молодых людей. Среди тех, кто уже получил выплату, – специалисты ПАО «Гидроавтоматика». Предприятие производит уникальные высококачественные агрегаты для пневматических, топливных и гидравлических систем авиационной промышленности для всех типов летательных аппаратов, выпускаемых в России и странах СНГ.

«В настоящее время предприятие переживает бурное развитие, - рассказывает управляющий директор ПАО «Гидроавтоматика» Дмитрий Стройкин, - нам нужны специалисты и рабочих, и инженерных специальностей. Происходит омоложение коллектива, многие работники уходят на пенсию, принимаем молодежь. Для этого тесно взаимодействуем с профильными вузами и колледжами. Молодые сотрудники могут рассчитывать не только на меры поддержки от региона, но и от предприятия».



Юлия Николаева работает на предприятии контролером станочных и слесарных работ более трех лет, в ее обязанности входит контроль качества продукции на разных этапах изготовления.



«Мы здесь проходили практику, – говорит Юлия. – Все понравилось, и на предприятии были в нас заинтересованы, предложили остаться. О возможности получить господдержку узнала в центре занятости населения, оформила все документы. Три года получала выплату, это хорошая помощь для тех, кто только начинает работать».



Дмитрий Абакумов пришел в профессию по примеру деда, который работал токарем. Молодой человек закончил техникум, отслужил в рядах вооруженных сил РФ, устроился токарем в ПАО «Гидроавтоматика» и тоже получил региональные выплаты.



«Помощь молодым специалистам очень важна, – считает Дмитрий, - это стимулирует молодежь получать рабочие профессии, чтобы люди приходили на завод. Если кто-то считает, что работать на производстве неперспективно, это не так. У нас есть возможность карьерного роста. Проводятся и внерабочие мероприятия, например, спартакиада. Здесь интересно и постоянно развиваешься».



Размер социальной выплаты индивидуален для каждого молодого специалиста – он определяется исходя из величины прожиточного минимума и средней заработной платы молодого специалиста.



Максимальный размер государственной поддержки на одного молодого специалиста в 2022 году составляет 146 тыс. рублей в год.

Всего за время реализации закона о молодом специалисте в Самарской области было произведено более 600 выплат. Чтобы больше узнать об этой соцвыплате, необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства. Получить поддержку в этом году стало проще, теперь подать заявление можно дистанционно, через региональный портал госуслуг, туда же придет уведомление о выплате.

Фото: департамент информационной политики СО