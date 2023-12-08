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В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»

8 декабря 2023 13:43
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В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»

Ежегодно в нашем регионе в декабре проводится масштабная благотворительная акция «Ёлка желаний». Эта добрая традиция зародилась 17 лет назад в Самарской области, а сегодня эти мероприятия проходят по всей стране. В этом году акция «Ёлка желаний» пройдет во всех муниципальных образованиях региона.

Ёлки желаний украшаются новогодними открытками с пожеланиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, чьи папы принимают участие в специальной военной операции.

Ребята в письмах, адресованных Деду Морозу, рассказывают о том, какой подарок хотят получить на новый год. Чаще всего это настольные игры, коньки, футбольные мячи, конструкторы, машинки с дистанционным управлением, наборы для творчества, любимые книги и др.

За предыдущие годы в акции приняли участие более 33 тысяч неравнодушных жителей Самарской области, которые подарили радость и веру в новогоднее чудо тысячам детей.

Несколько лет назад на Ёлках желаний стали появляться обращения старшего поколения (60+), нуждающихся в помощи и заботе. Такие Ёлочки будут организованы и в этом году в отделениях комплексных центров социального обслуживания населения.

Всего в этом году свои пожелания напишут более 3,5 тысяч жителей региона.

«Моей дочке Насте 11 лет, она особый ребенок, учится в обычной общеобразовательной и музыкальной школах, тянется к творчеству, является неоднократным лауреатом различных конкурсов. В этом году мы стали «мечтателями» в акции «Ёлка желаний». Конечно, дочке хочется чуда и исполнения желаний!», - рассказывает мама Ольга Тарасова.

«Мой сын Тимофеей с удовольствием рисовал, клеил открытку, вместе написали Дед Морозу пожелание и очень ждет его в гости. Тимофей сам повесил свою открытку на чудесную Елку желаний в нашем районном отделении комплексного центра. Эта акция приносит радость и надежду детям, которым так нужна поддержка от окружающих»,- делится впечатлением мама ребенка с инвалидностью Елена Травкина.

Стать волшебником и исполнить мечту ребенка или одинокого пожилого человека может каждый! Для этого достаточно найти ближайший адрес, где стоит Ёлка желаний и снять с неё открытку.

Время проведения акции и адреса, где установлены «Ёлки желаний», размещены на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Теги: В центре внимания

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