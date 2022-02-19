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В Самарской области стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки», в рамках которого дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов продемонстрируют свои творческие способности. Заявки на участие принимаются до 11 марта 2022 года.

Данный конкурс направлен на выявление одаренных детей, создание условий для реализации их творческого потенциала. К участию в Конкурсе приглашаются дети государственных служащих и работников Федеральной службы судебных приставов, сотрудников правоохранительных органов и иных государственных структур региона, а также воспитанники детских домов и школ-интернатов Самарской области.

Фестиваль-конкурс проводится по трем номинациям: исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах), хореография (народные, классические, современные танцы), вокал (народное, классическое, эстрадное пение).

Участники Конкурса распределяются по двум возрастным группам: 1 группа – от 7 до 12 лет, 2 группа – от 13 до 18 лет. Продолжительность выступления не более 4 минут.

Документы и видеоматериалы участников должны быть направлены в срок до 11 марта 2022 года в Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области (отдел государственной службы и кадров) по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д.17, каб. 19. По всем вопросам, касающимся проведения Конкурса, можно обратиться по телефону: 8 (846) 266-38-73.

Финал регионального этапа Конкурса состоится в конце марте 2022 года. Итоги Конкурса будут подведены комиссией, в которую входят работники культуры и искусства, являющиеся специалистами в области вокала, хореографии и исполнительского мастерства и имеющие немалый творческий опыт.

Победители примут участие во втором этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки».