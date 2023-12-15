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В Самарской области станет проще заключить социальный контракт

15 декабря 2023 16:35
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Главы региональных министерств и ведомств одобрили решение о внесении изменений в Закон Самарской области «О социальной помощи».

В пятницу, 15 декабря 2023 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела заседание областного кабинета министров. Главы региональных министерств и ведомств одобрили решение о внесении изменений в Закон Самарской области «О социальной помощи».

Законопроект был подготовлен в целях приведения в соответствие регионального законодательства с федеральным и напрямую касается процедуры получения такой меры поддержки, как социальный контракт. Теперь оказание этой государственной услуги будет осуществляться по принципу «социального казначейства». Это сделает процесс оформления соцконтракта проще и быстрее. У граждан, обратившихся за этой мерой господдержки, уже не будет необходимости самостоятельно ходить по инстанциям и собирать пакет документов. Законопроект направлен на повышение доступности и эффективности соцконтрактов.

«Подать заявление на социальный контракт можно будет в электронном виде через единый портал государственных услуг. А сбор сведений будет происходить путем электронного межведомственного взаимодействия», - пояснила министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева.

Кроме того, законопроектом планируется установить, что при оценке права на предоставление государственной помощи на основании социального контракта вместо прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам будет использоваться другой критерий – прожиточный минимум на дущу населения.

При расчете нуждаемости в состав семьи не будут включаться все родственники, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство с заявителем, а только супруги и его несовершеннолетние дети. В доходах будет учитываться только сумма, получаемая в денежной форме, а положения, касающиеся получения доходов в натуральной форме, исключены. Еще одна важное изменение в законопроекте – проведение предварительного тестирования для определения уровня предпринимательских компетенций при заключении социального контракта на открытие своего дела.

Напомним, социальный контракт – механизм господдержки граждан с небольшими доходами или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, который регион начал внедрять в числе первых. Оформить его могут многодетные семьи и граждане с невысокими доходами. Средства, полученные по соцконтракту, могут быть направлены на ведение предпринимательской деятельности, личного подсобного хозяйства, поиск работы с обучением и мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. Объем выплат соответственно составляет до 350, 200 и 111 тысяч рублей.

Эффективность и востребованность этой меры поддержки неоднократно отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. С начала этого года жителями региона уже заключено более 6800 социальных контрактов.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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