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В Самарской области совершенствуют систему получения государственных услуг в электронном виде

25 марта 2021 19:45
27
Через Региональный портал государственных и муниципальных услуг теперь можно подать заявление в департамент охоты и рыболовства Самарской области.

В рамках реализации программы «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Самарской области продолжается усовершенствование системы получения государственных услуг в электронном виде. 

Например, на Региональном портале государственных услуг Самарской области граждане и юридические лица имеют возможность записаться на прием в Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Самарской области (Гостехнадзор) по услугам «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним», «Приём экзаменов и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», «Государственная регистрация аттракционов». Для этого необходимо заполнить заявление, а также выбрать инспекцию, дату и время приёма. В случае положительного решения по заявлению заявителю придет оповещение о подтверждении записи. 

«С 01.12.2020 на Региональном портале государственных услуг стало возможным получение справок о совершенных регистрационных действиях в отношении самоходных машин и о совершенных регистрационных действиях в отношении аттракциона в электронном виде. Для этого заявителю необходимо заполнить соответствующее заявление и оплатить пошлину. Оплата производится в личном кабинете Единого портала государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru). После оплаты сотрудник инспекции отправляет справку, подписанную электронной подписью, в личный кабинет Регионального портала государственных услуг. Визит в инспекцию для получения справки не требуется», - сообщил заместитель председателя Правительства Самарской области Константин Пресняков.

В электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области (https://gosuslugi.samregion.ru/) теперь можно подать заявление в департамент охоты и рыболовства Самарской области. Департамент начал прием заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов: в период охоты с 10 по 19 апреля 2021 года на добычу водоплавающей и боровой дичи на территории южной группы муниципальных районов Самарской области, в период охоты с 17 по 26 апреля 2021 года на добычу водоплавающей и боровой дичи на территории северной группы муниципальных районов Самарской области и в период охоты с 10 апреля по 09 мая 2021 года на добычу селезней уток с использованием живых подсадных уток. Подать заявление на выдачу охотничьего билета единого федерального образца также можно в электронном виде, но через Единый портал государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/). Подача электронного заявления дает возможность не только сэкономить время, но и получить скидку 30% на оплату госпошлины.

 

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Комментарии

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