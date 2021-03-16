57

18 марта в Самарской области состоится общественная акция «Соединяя сердца!», посвященная празднованию 7-й годовщины вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.

Мероприятия общественной акции позволят жителям Самарской области принять участие в видеопоздравлении жителей Крыма с историческим событием, открыть «новые странички» в истории двух регионов, от прошлого к настоящему и «соединить свои сердца».

На территории 37 муниципальных образований Самарской области проводятся интерактивные мероприятия в публичных местах (торговые центры, вокзалы, дома молодежи, многофункциональные центры, учреждения культуры и образования и другие). Всего организовано 63 мобильные точки по всей области. Все мероприятия проводятся с обеспечением санитарно-эпидемиологических мер.

В Самаре акция пройдет в 22 локациях, среди них:

– Ж/Д вокзал 14.00 – 18.00;

– Самарский государственный технический университет, ул. Молодогвардейская, 244, 11.00 - 15.00;

– ТЦ «Амбар», Южное шоссе,5, 15.00 -19.00;

– Самарская областная универсальная научная библиотека, пр-т Ленина,14а, 15.00-19.00.

В Тольятти в 5 локациях, среди них:

– Тольяттинский государственный университет, Ул.Белорусская,14,

14.00-18.00;

– ГАПОУ «Тольяттинский машиностроительный колледж», Южное шоссе,119, 14.00-18.00;

– ТЦ «Русь на Волге», ул.Революционная,52А, 14.00-18.00.

Все события, запланированные в рамках акции «Соединяя сердца!», носят не только развлекательный характер, но и имеют образовательный акцент – участникам придется вспомнить исторические даты, события, географию родной страны и т.д.

Интерактивные мероприятия проводятся по следующим направлениям:

- Участнику акции предлагается собрать карту Российской Федерации: на магнитную доску представляющую собой карту Российской Федерации прикрепляются магнитные элементы, вырезанные из дерева в форме силуэтов регионов в их административных границах. Засекается время, участникам акции, собравшим полностью карту Российской Федерации менее 10 минут наградной комплект (знак «Знаю Россию» и удостоверение).

- Проведение тематической викторины «Наша Крымская весна 2021», посвященной истории Самары, Республики Крым, 170-летней истории Самарской Губернии. Участникам предлагается ответить на вопросы викторины (не менее 5 вопросов об истории Самары, Республики Крым, 170-летней истории Самарской Губернии). Участнику, ответившему на 5 правильных ответов, вручается магнит/стикерпак/календарь.

- каждый участник акции может записать видеопоздравление с праздником и разместить его в социальных сетях, на своих страничках.

Участниками акции станут студенты ВУЗов и ССУЗов Самарской области, посетители музеев, библиотек, торговых центров, пассажиры железнодорожного транспорта, аэропорта, центрального автовокзала.

Самые знаковые мобильные точки будут оформлены в виде символа акции инсталляции «Подснежник» и хэштега #Крымская весна, что образует тематическую фотозону, передает пресс-служба облправительства.