В Самарской области с 23 по 29 июля ограничат продажу алкоголя

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С 23 по 29 июля 2025 года на отдельных территориях Самарской области будет введён полный запрет на розничную продажу алкогольных напитков.

Ограничение будет действовать ежедневно с 8:00 до 23:00. В указанный период приобрести спиртное в магазинах не получится, а в остальное время суток действует федеральный запрет на продажу алкоголя, поэтому фактически ограничения распространяются на всё время суток.

Такая мера принята в связи с проведением молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга». Под запрет попадут Красноглинский район, а также посёлки Винтай, Прибрежный, сёла Пискалинский Взвоз и Задельное. При этом для заведений общественного питания никаких дополнительных ограничений не вводится — они продолжат работу в обычном режиме, пишет Самара-АиФ.