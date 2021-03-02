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В Самарской области пройдет «Урок цифры» по теме «Беспилотный транспорт». Новый урок всероссийской акции подготовлен экспертами Яндекса в рамках Образовательной инициативы при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, организации «Цифровая экономика» и компаний-партнеров из числа лидеров цифровой экономики. Ученики и преподаватели смогут заглянуть «под капот» беспилотных автомобилей и понять принципы их работы.

Цель нового урока – рассказать школьникам 1-11 классов о технологиях в основе беспилотных автомобилей и процессах, которые позволяют машине строить эффективный и безопасный маршрут. Специалисты компании Яндекс поделятся своим опытом разработки и на примере данных с реальных автомобилей пошагово разберут принципы работы автономного транспорта. Урок состоит из видеороликов с объяснениями и интерактивных тренажеров для закрепления знаний.

Все материалы будут доступны на сайте урокцифры.рф. Выполнить задания можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

Три версии материалов адаптированы для школьников разного возраста — задания отличаются уровнями сложности и детализации. Ученикам предстоит определить местоположение автомобиля, используя карты и данные сенсоров, предсказать поведение других участников движения и составить или доработать маршрут.

«Для учеников начальной школы беспилотный транспорт интересен не как высокотехнологичное достижение, а как увлекательная игра. Такое отношение позволяет школьникам удерживать свое внимание и сохранять интерес к современным технологиям.

Ученики старших классов относятся к беспилотному транспорту по-другому: они обсуждают географию беспилотных поездов, автомобилей, присматриваются к перспективам таких технологий, чтобы определиться с будущей профессией. При разработке образовательных программ важно учитывать интересы аудитории и представлять информацию, которая будет увлекать слушателей. Только так мы сможем привлечь в российскую ИТ-отрасль талантливых и увлеченных специалистов», — сообщил замглавы Минцифры России Евгений Кисляков.

«Знания, которые сегодня дает детям система образования, должны быть востребованы в современном мире. И те навыки, которые они получают в школе, позволят уверенно чувствовать себя в жизни, развивать таланты, работать по выбранной специальности. IT-технологии - одна из тех областей, которая интересна детям и чрезвычайно перспективна», - прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Технологии беспилотного транспорта объединяют все лучшее, что есть сейчас в IT: компьютерное зрение, машинное обучение, работу с большими данными. Программа урока составлена так, чтобы школьники могли в этом детально разобраться и попробовали решить те же задачи, что и беспилотный автомобиль, — рассказывает Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России. — Старшеклассникам будет интересно узнать, какие навыки и специалисты востребованы в этой сфере. Это очень хорошая возможность примерить на себя будущую профессию и присмотреться к перспективному направлению».

«Мы сегодня наблюдаем огромный дефицит кадров для цифровой экономики, который увеличится, когда цифровизация вслед за «пионерами» цифры – коммуникациями и финансовой сферой - дойдет до сельского хозяйства, энергетики, строительства и других отраслей. Это вызовет еще больший спрос на ИТ-специалистов, готовить которых нужно уже сейчас. С помощью тренажеров «Урока цифры» дети могут понять, что алгоритмы в основе искусственного интеллекта или беспилотных автомобилей - это не сложно и это интересно. Поэтому у детей возникает желание сделать следующий шаг и изучать технологии глубже, увлечься этой темой. Интерес школьников к «Уроку цифры» дает уверенность, что большее количество детей выберут ИТ-специальности в качестве своей будущей профессии и в долгосрочной перспективе помогут нам развивать цифровую экономику», - комментирует Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика».

«Урок цифры» проводится в России третий учебный год подряд. В рамках проекта ведущие IT-компании разрабатывают уроки, доступные как школам, так и родителям с детьми для самостоятельного изучения. Занятия помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.

Проект является частью федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В Самарской области, где вопросу подготовки IT-специалистов уделяется большое внимание, нацпроект реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова.