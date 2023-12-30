В Самарской области прогнозируют аномальный январь

186

Появился прогноз погоды в Самарской области на январь. В Гидрометцентре России заявляют, что этот месяц будет теплее, чем обычно.

— Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах от -6,7 до -10,8 градуса. Это на 0,3–1 градус выше средних многолетних значений, — сообщили в Гидрометцентре.

В целом же, по словам синоптиков, на январь приходится период коренной зимы, стуж и метелей. Средняя температура воздуха составляет -8, -15 градусов.

— В отдельные годы при поступлении теплого воздуха из Атлантики, Средиземного и Черного морей в дневные часы столбики термометров повышались до положительных значений. В 1940, 1942, 1950, 1969, 1979, 2006, 2010 годах при мощных вторжениях воздуха из Арктики интенсивность морозов составляла минус 41–50 градусов, — рассказали синоптики.

Что касается осадков, то, как правило, идут они 6–12 дней с интенсивностью от 14 до 60 мм. При этом около 10 дней идут метели. Высота снежного покрова на открытых участках к концу месяца увеличивается до 17–50 см.

— Однако в январе 2024 года осадков будет больше нормы, — отметили в Гидрометцентре, пишет 63.ру.