В Самарской области продолжается поэтапное внедрение маркировки продукции

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В Самарской области, как и в Российской Федерации в целом, продолжается поэтапное внедрение маркировки продукции средствами идентификации - «Честный ЗНАК» (честныйзнак.рф).

На сегодня, обязательная маркировка предусмотрена для табака, лекарств, обуви, парфюмерии, фотоаппаратов, ламп-вспышек, шин и покрышек, ряда товаров легкой промышленности (предметы одежды, постельное и кухонное белье). В конце января 2021 года стартовала в добровольном режиме маркировка молочной продукции, в планах этого года – проведение эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды, велосипедов и кресел-колясок.

Система маркировки и прослеживаемости - основной элемент противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

«Система маркировки и прослеживаемости продукции - это единый информационный ресурс, обеспечивающий возможность проследить продукцию на всех этапах, от производителя до конечного покупателя, и ее законный оборот в целях защиты жизни и здоровья граждан», - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области» Андрей Шамин.

Стоит отметить, что к 2024 году практически все потребительские товары, которые продают, изготавливают и импортируют, должны быть промаркированы.

Фото из открытых источников