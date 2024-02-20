В Самарской области после перерыва заработал детский лагерь «Солнечный берег»

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Во вторник, 20 февраля, губернатор Дмитрий Азаров побывал в детском оздоровительном лагере «Солнечный берег», расположенном в селе Кануевка Безенчукского района. Здесь по федеральной программе построены три новых корпуса, за счет средств областного и муниципального бюджетов проведен ремонт инфраструктуры. Глава региона оценил условия, созданные для комфортного круглогодичного отдыха ребят.

Вместе с коллективом и воспитанниками «Солнечного берега» Глава региона принял участие в подведении итогов второго этапа программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. Мероприятие в режиме ВКС провели Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Напомним, в 2023 году по поручению Президента России Владимира Путина стартовала программа «Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах РФ организаций отдыха детей и их оздоровления». В рамках нее Правительство РФ выделяет регионам средства на софинансирование мероприятий по возведению на территории детских лагерей новых жилых корпусов. Инициатором проекта выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Самарская область стала пилотным регионом в реализации программы. В прошлом году область в числе первых успешно завершила строительство нового корпуса в центре военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара», что позволило губернии претендовать на дальнейшее участие в программе и получение федеральных средств. По итогам конкурсного отбора второго этапа проекта, проведенного Минпросвещения России, были определены 16 субъектов – получателей субсидии. В их число вновь вошла Самарская область, причем только 2 субъекта в стране прошли конкурсный отбор программы в обоих этапах. Это позволило к концу декабря 2023 года построить три новых корпуса в оздоровительном лагере «Солнечный берег», расположенном в селе Кануевка Безенчукского района.

«Очень важно, что в Год семьи мы продолжаем реализацию поручения Президента России Владимира Владимировича Путина. По всей стране в рамках проекта, инициированного Советом Федерации, возводятся современные, новые, качественные корпуса для отдыха детей, - отметила Валентина Матвиенко. - Самое главное, что самим ребятам нравятся новые корпуса, а родители уверены, что их дети отдыхают в хороших, комфортных условиях».

Как сообщила Валентина Матвиенко, во втором этапе программы приняло участие 16 регионов, построено 40 новых жилых корпусов. С учетом первого этапа, построено 89 новых современных модулей, более половины из них могут работать круглогодично. Это позволило дополнительно обеспечить условия для отдыха более 50 тыс. детей.

«Сегодня хотела бы сказать искренние слова благодарности всем, кто принимал и принимает участие в проекте. В первую очередь, руководителям регионов. Вам огромные слова благодарности за неравнодушие. Регионы сами многое сделали для улучшения условий отдыха детей. Хочу поблагодарить Правительство РФ, Михаила Владимировича Мишустина, проектировщиков, строителей», - сказала Председатель Совета Федерации.

По словам Валентины Матвиенко, благодаря решению Правительства РФ ежегодно на реализацию программы будет выделяться не менее 2 млрд рублей. При этом средства можно направить не только на строительство в детских лагерях новых корпусов, но и на ремонт существующей инфраструктуры.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркнул, что сегодня в стране ведется масштабная работа по модернизации инфраструктуры системы образования, в том числе благодаря программе строительства новых корпусов в детских оздоровительных лагерях.

«Эта программа долгожданная и важная. Огромное вам спасибо, Валентина Ивановна, что вы в два раза увеличили объем ее федерального финансирования, - сказал Сергей Кравцов. - В прошлом году у нас отдохнуло на 200 тысяч больше детей, чем в 2022 году, всего это 5,3 млн ребят. В том числе, более 80 тысяч детей из новых регионов, 95 тысяч детей из семей участников СВО».

Министр также отметил, что при поддержке Валентины Матвиенко был принят закон, запрещающий перепрофилировать детские оздоровительные центры, как это часто происходило в 90-е годы. Сергей Кравцов подчеркнул, что в стране ведется комплексное совершенствование системы детского отдыха, включая в части воспитательной работы, подготовки специалистов. Глава Министерства просвещения также отметил усилия регионов в этом направлении, софинансировании федеральной программы.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил Президента России, Председателя Совета Федерации, Министра просвещения за реализацию программы.

«Вы сказали очень много добрых слов в адрес всех участников проекта. Мы хотим, конечно, поблагодарить нашего Президента Владимира Владимировича Путина за принятое решение о модернизации инфраструктуры детских оздоровительных лагерей, - сказал Дмитрий Азаров. - Уважаемая Валентина Ивановна, огромная благодарность вам за настойчивость. Я помню, как вы эту работу начинали, и очень рад тому, что сегодня она увенчалась успехом. Потому что те новые лагеря, которые появляются, - это точно успех. Спасибо Сергею Сергеевичу Кравцову. Нам не потребовалось жесткого контроля со стороны Министра по реализации проекта, мы работаем командно».

Дмитрий Азаров рассказал, что муниципальный детский оздоровительный лагерь «Солнечный берег» в Безенчукском районе еще несколько лет назад был выведен из эксплуатации. «Мы посмотрели на объект, и поняли, что нельзя сюда детей пускать. Сейчас благодаря вам, всем участникам проекта, этот лагерь преобразился. Построены три новых комфортных, теплых корпуса, которые были сданы еще в конце прошлого года, - сказал глава региона. - Мы хотим, чтобы ребята их обживали, не дожидаясь лета, чтобы уже проходили различные семинары, тренинги, и я рад, что это получается. Также мы с ребятами, которые здесь отдыхают, обсуждаем, как новые корпуса будут названы, как они будут оформлены, потому что во всем важна инициатива ребят».

Напомним, что 1 июня 2023 года, в День защиты детей, в рамках рабочего визита в Самарскую область Валентина Матвиенко вместе с Дмитрием Азаровым побывала в центре военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара», где в рамках федерального проекта был построен новый корпус. Позднее центр оценил и Министр Сергей Кравцов. Они отметили эффективную работу центра и усилия региона в реализации программы.

«Я искренне благодарю вас и за высокие оценки этого лагеря и за добрые советы, которые мы учли здесь при реализации нового проекта – «Солнечный берег» в Безенчукском районе. Конечно, оба этих детских центра примут ребятишек из семей участников специальной военной операции, многодетных семей. Здесь созданы для этого все условия», - сказал губернатор Самарской области.

Дмитрий Азаров также сообщил, что в Самарской области одной из первых в стране принята и региональная программа модернизации детских оздоровительных лагерей. Глава региона отметил, что область продолжит участвовать и в федеральном проекте модернизации детских лагерей.

«Один лагерь мы сейчас возвращаем из частной собственности в государственную и обязательно его масштабно обустроим. Мы подали заявки уже на будущие этапы реализации федеральной программы. Готовы и дальше вовремя, качественно и в срок выполнять все задачи», - подчеркнул губернатор.

Председатель Совета Федерации поблагодарила губернатора Самарской области за успешную реализацию программы на территории региона.

«Спасибо, Дмитрий Игоревич, вам лично. Также знаю, что вы лично патронируете, курируете, контролируете этот проект, - сказала Валентина Матвиенко. - И знаете, что меня радует - это земля, на которой будут наши дети отдыхать, оздаравливаться, заниматься спортом, образованием. За это вам огромное отдельное спасибо, за такое неформальное, душевное, трепетное отношение».

После ВКС Дмитрий Азаров вместе с ребятами, воспитанниками молодежных объединений, осмотрел обновленную инфраструктуру детского муниципального лагеря «Солнечный берег» и обсудил с ними инициативы по дальнейшей работе объекта.

Лагерь «Солнечный берег» был построен в 1976 году, с того момента капитальный ремонт никогда не проводился. В 2022 году детский лагерь был признан аварийными. По инициативе Правительства Самарской области была подготовлена заявка по участию муниципального лагеря в федеральной программе. В кратчайшие сроки здесь были возведены 3 новых современных корпуса с условиями для доступа маломобильных ребят. Новые здания позволили принимать в лагере до 156 ребят. На средства муниципального бюджета была приобретена новая мебель, проведено благоустройство территории. Также за счет областного бюджета в лагере проведен капитальный ремонт столовой на 160 посадочных мест.

Благодаря созданию новых корпусов теперь лагерь может работать в круглогодичном режиме, так они оснащены всем необходимым для комфортного пребывания детей в межсезонье. На летний период 2024 года в лагере «Солнечный берег» запланировано проведение 4 смен для отдыха и оздоровления более 600 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

Фото: Дмитрий Бурлаков