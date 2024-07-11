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В Самарской области помогают пожилым людям осваивать новые направления активного долголетия

11 июля 2024 14:14
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В Самарской области в каждом районе и городе в комплексных центрах социального обслуживания населения открыты группы активного долголетия.

В Комплексном центре социального обслуживания населения Самарского округа начало действовать новое направление группы активного долголетия, которое помогает людям пожилого возраста поддерживать жизненный тонус.

В Самарской области в каждом районе и городе в комплексных центрах социального обслуживания населения открыты группы активного долголетия, где взрослые люди находят занятия по интересам. Ежегодно в регионе организуется более 600 таких групп. В прошлом году их посетили более 7,7 тысяч человек.

В Самарской области эта работа ведется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», который по решению Президента страны Владимира Путина должен способствовать укреплению здоровья и продлению активной жизни россиян.

Так, для людей старшего поколения в центрах соцобслуживания организованы дневные сессии, которые включают в себя различные виды активностей: скандинавскую ходьбу, клубы по интересам, занятия адаптивной физической культурой и гимнастикой, танцы, прикладное творчество, курсы финансовой и компьютерной грамотности, онлайн-экскурсии, социальный туризм и др.

«Приходя к нам в центр пожилые люди повышают свою активность. Для этого организованы группы дневной занятости или заезды по активному долголетию, продолжительностью 21 день. После этого они сами выбирают направление, чем им хочется регулярно заниматься. Например, это может быть йога, скандинавская ходьба, плетение, танцы или любое другое творчество. Постоянный мониторинг интересов, помогает получать обратную связь и выявлять, чем новым им хотелось бы еще заниматься, стараемся развивать направления», - рассказал директор Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Александр Постников.

В новой группе активного долголетия тренировки ведет волонтер «серебряного» возраста Надежда Сальникова. На занятиях Надежда Гордеевна с успехом применяет медитацию, дыхательную гимнастику, практики концентрации внимания и другие направления йоги. Сегодня в группе занимается пятнадцать человек.

Одной из постоянных участниц группы по йоге стала Галина Тюремнова. В КЦСОН Самарского округа ей предложили индивидуальные и групповые занятия с психологом и в группах двигательной активности. «После того, как я стала ходить в центр, на занятия, мне стало на душе спокойнее, в прошлое ушли личные печальные воспоминания, эмоционально стало намного лучше. Даже дети сказали, что очень я изменилась. И теперь они не только поддерживают меня, но и говорят: «Что была на занятиях? Не пропускай! Ходи!», - поделилась Галина Ильинична.

 

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

Теги: Самара

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