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В Самарской области полицейские провели мероприятия по популяризации госуслуг в электронном виде

25 декабря 2023 09:36
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В Самарской области полицейские провели мероприятия по популяризации госуслуг в электронном виде

В целях популяризации портала Государственных услуг в электронном виде сотрудники сызранской полиции посетили одну из автошкол  города,  где провели с курсантами обучающий семинар.

Как выяснили сотрудники полиции -  все участники мероприятия уже достаточно хорошо освоились на государственном портале. Представитель сызранской госавтоинспекции капитан полиции Дмитрий Зяблов подробнее остановился на услугах по линии ГИБДД, которые можно получить, используя портал, в частности на процедуре записи на сдачу государственного экзамена на право управлять транспортным средством. Портал работает круглосуточно, без праздников и выходных, а так же  в любом месте, где есть выход в сеть «Интернет».

     Кроме того, госавтоинспектор напомнили всем, что, воспользовавшись порталом,  автомобилист самостоятельно может отслеживать наличие штрафов за нарушения правил дорожного движения,  сумму к оплате, а также уточнить, когда именно и за какое нарушение он был выписан и в течение 20 дней оплатить штраф  с 50 % скидкой.

      Представитель сызранского отдела по вопросам миграции поделилась с будущими автомобилистами новыми возможностями сервиса для работодателей, привлекающих иностранных работников и иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности, а так же ответила на вопросы присутствующих о замене паспорта через портал госуслуги.

      В завершении встречи сотрудники полиции вручили курсантам автошколы брошюры с подробными разъяснениями, как получить ту или иную услугу по линии МВД РФ на портале http://www.gosuslugi.ru/.

 

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