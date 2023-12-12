В Самарской области полицейские провели масштабное профилактическое мероприятие

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В них приняли участие сотрудники служб и подразделений органов внутренних дел региона.

По распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на территории Самарской области прошло масштабное оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах.

В мероприятиях приняли участие около 2800 сотрудников органов внутренних дел, народные дружинники, работники частных охранных организаций, сотрудники Росгвардии России по Самарской области.

Полицейскими во время проведения мероприятия раскрыто 46 преступлений, составлено 1022 протокола об административных правонарушениях, разыскан 1 человек, находящийся в розыске.

В ходе бесед со старшими домов, подъездов и представителями управляющих компаний, сотрудники органов внутренних дел вручали комплекты памяток по противодействию мошенничеству для распространения среди жителей.

Специализированные группы, созданные из числа сотрудников уголовного розыска и участковых уполномоченных полиции, проверили по месту жительства свыше 1300 граждан ранее судимых и лиц, состоящих под административным надзором.

Так, в городе Тольятти сотрудниками Госавтоинспекции выставлено 7 постов (с учетом перекрытия объездных путей) из числа сотрудников ДПС, оперативных подразделений и полицейских-кинологов со служебными собаками на основных въездах и выездах из города Тольятти. В ходе проверок легковых такси выявлено 4 факта осуществления предпринимательской деятельности в области оказания услуг перемещения граждан (такси) без государственной регистрации в качестве ИП.

Кроме того, в Тольятти сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 700 литров спиртосодержащей и алкогольной продукции и 438 пачек табачной продукции. Полицейскими отработаны 5 адресов возможного изготовления и реализации незамерзающей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности, где изъято более 1100 литров незамерзающей жидкости.

При проверке кафе в Ставропольском районе Самарской области к административной ответственности привлечен 1 человек, осуществляющий трудовую деятельность без патента на работу на территории Самарской области, а также превысивший срок пребывания в РФ.

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах будут продолжены во всех районах Самарской области.