В Самарской области подведут итоги регионального конкурса «Моя родословная»

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В День архивов 10 марта в конференц-зале Мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» состоится подведение итогов и награждение победителей регионального конкурса творческих и исследовательских работ «Моя родословная».

С целью патриотического воспитания молодежи на основе изучения причастности истории семьи к истории страны и родного края, а также повышения статуса семьи в социально-культурном общественном пространстве с 1 марта по 15 декабря 2020 года Центральный государственный архив Самарской области и его Сызранский филиал провели региональный конкурс творческих и исследовательских работ «Моя родословная» для учащихся и всех желающих. Мероприятие было приурочено к 170-летию образования Самарской губернии.

Конкурс проводился по следующим номинациям:

«Родословное древо» - живописные и графические работы, выполненные в различных техниках: гуашь, акварель, пастель, темпера, масло, смешанная, объемная работа с использованием природного материала.

«Семейная летопись» - реферат, эссе, сочинение.

«След в истории» - исследовательская работа на основе архивных документов (отчет, статья или доклад с приложением генеалогического древа или схемы (таблицы).

«Семья в кадре» - домашние фильмы или видео-презентации об истории семьи.

В конкурсе приняли участие 362 человека в возрасте от 5 до 88 лет.

Во время проведения торжественного мероприятия будет организована выставка работ участников конкурса и продемонстрированы работы победителей.

Победителям конкурса вручат дипломы и памятные подарки, остальным конкурсантам вышлют сертификаты почтой.