В Самарской области курсанты побывали на экскурсии в полку патрульно-постовой службы полиции

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В преддверии Дня российского студенчества сотрудники УМВД России по г. Самаре провели экскурсию в полку патрульно-постовой службы полиции для учащихся Лицея государственной службы и правоохранительных органов. В мероприятии также приняли участие представители общественного совета при Управлении и командир Добровольной народной дружины г.о Самара Иван Андрианов.

Перед курсантами выступил начальник полка ППСП территориального органа Ильдар Шарипов. Он рассказал об истории возникновения патрульно-постовой службы и ее основных задачах, включающих в себя охрану общественного порядка и общественной безопасности. Подполковник полиции рассказал о работе и сложностях, с которыми ежедневно приходится сталкиваться сотрудникам полиции, приведя несколько примеров из своего многолетнего опыта. Учащиеся узнали о возможности трудоустройства и поступления в высшие учебные заведения системы МВД России, о льготах и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам органов внутренних дел.

Представитель Общественного совета при областном главке полиции командир Добровольной народной дружины г. о. Самара Иван Андрианов рассказал о деятельности добровольной народной дружины, о ее целях и задачах и пригласил учащихся вступить в ряды дружинников. Иван Павлович напомнил молодым людям простые правила, которые помогут избежать мошенничества в сети Интернет, а также уделил особое внимание вопросам безопасности персональных данных.

В завершение экскурсии учащиеся поблагодарили организаторов мероприятия за возможность побывать в подразделении городского ведомства, а также за интересную и полезную информацию о работе сотрудников органов внутренних дел.