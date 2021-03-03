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В Самарской области идет подготовка к посевной 2021 года. Проводятся заседания областного штаба по подготовке к сезонным полевым работам, где обсуждаются меры государственной поддержки, задачи и цели предстоящего сельскохозяйственного года. Одним из факторов успешного его проведения является обеспеченность современным машинно-тракторным парком и своевременная подготовка техники.

В ходе весенне-полевых работ будут задействованы более 4 тысяч тракторов и почти столько же посевных комплексов. Аграрии наращивают темпы обновления технопарка. В прошлом году сумма региональных субсидий на модернизацию парка сельхозтехники составила 230 миллионов рублей. В этом году меры поддержки сохранятся.

Готовность сельскохозяйственной техники, которую планируется задействовать на весенне-полевых работах, составляет: тракторы – 92 %, грузовые автомобили – 92 %, сеялки – 90 %, плуги – 91 %, культиваторы – 90 %.

Высокая готовность посевной и почвообрабатывающей техники достигается за счет ремонта, проведенного сельхозпредприятиями в благоприятный осенний период 2020 года. Ремонт сельскохозяйственной техники ведется согласно установленным планам, и до начала полевых работ готовность сельскохозяйственной техники составит не менее 98 %, в том числе будет полностью подготовлен парк энергонасыщенных тракторов и посевных комплексов.

Состояние техники перед стартом весенне-полевых работ во всех муниципальных районах проверяют сотрудники Гостехнадзора.

«В настоящее время в южных районах готово более 90% техники к проведению весенних полевых работ. Готовят не только тракторы, но и сельскохозяйственные машины, и бороны, и культиваторы, и посевные комплексы. Готовность очень высокая», - сообщил Сергей Акимов, руководитель инспекции Гостехнадзора Самарской области.

Задачу обеспечить высокую степень готовности к полевым работам поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Обеспечение продовольственной безопасности и экспортного потенциала – важная составляющая стратегии лидерства региона.