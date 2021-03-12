В Самарской области готовятся к весенним посевным работам    

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Специалисты проводят мониторинг состояния озимых культур. Их в 2020 году под урожай текущего года посеяно свыше 479 тыс. га, что на 19 тыс. га выше уровня 2019 года.

Именно озимый клин позволил сельскохозяйственному сектору добиться рекордных результатов намолота по итогам 2020 года. Впервые за последние 30 лет урожай достиг отметки 2,9 млн тонн. В текущем году основные надежды аграрии также возлагают на озимые культуры. Их урожайность традиционно выше, чем у яровых.

Ученые НИИ сельского хозяйства имени Н. М. Тулайкова проводят вырубку монолита с посеянными культурами и осуществляют их проращивание и анализ на содержание сахаров, наличие заболеваний или повреждений, вызванных низкими температурами. «Снежный покров на полях в среднем около 30 см. Озимые были как под одеялом. Исследования на жизнеспособность растений показали, что перезимовка составила 80–85%. Это хороший показатель», - подчеркивает директор НИИ сельского хозяйства имени Тулайкова Алексей Милехин.

Однако, прогнозировать будущий урожай преждевременно. Он будет определяться рядом факторов, в том числе погодными условиями, проведением агротехнических работ, внесением минеральных удобрений.

Заботятся в НИИ и об обеспечении жителей региона картофелем. На базе института успешно развивается научно обоснованная система семеноводства картофеля на безвирусной основе. Изменение климатических условий привело к появлению большого разнообразия переносчиков вирусной, вироидной и микоплазменной инфекции. Бороться с ней с помощью химических препаратов не всегда эффективно. Поэтому очень важно вести семеноводство в нашем регионе с помощью биотехнологического оздоровления семенного материала. Семена картофеля должны быть чистыми от внутренних фитопатогенов. Поэтому сотрудники НИИ осуществляют производство мини-клубней в полностью изолированных от внешних инфекций агроэкосистемах с использованием биотехнологических установок и модулей.

НИИ сельского хозяйства имени Н. М. Тулайкова является одним из институтов, входящих в Самарский федеральный исследовательский центр РАН. Одной из задач объединенного института стала организация селекционного центра нового поколения. Его работа будет направлена на создание сортов и исходного материала для селекции посредством новых генетических и биотехнологических манипуляций. При этом должны сократиться сроки создания сортов, в том числе сортов с заданными признаками и свойствами. Деятельность самарских научно-исследовательских институтов в этом направлении призвана исполнить основополагающую задачу современного растениеводства по достижению полной самообеспеченности региона качественным посевным материалом.