В Самаре  установили новы тарифы на речные перевозки

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В Самарской области установили новые максимальные уровни тарифов на речные перевозки по пригородным маршрутам на 2021-2022 годы. Соответствующий приказ департамента ценового и тарифного регулирования опубликован на сайте регионального Правительства.

Стоимость взрослого билета из Самары до села Рождествено в навигацию-2021 составит 83 рубля, детского – 42. В 2022 году тарифы увеличат на три и один рубль соответственно.



Поездка из Самары в Шелехметь обойдется в 110 рублей, в Винновку (монастырь) – 120 рублей, в Солнечную поляну – 130 рублей. На 2022 год тарифы по этим направлениям будут следующие: 114, 125 и 135 рублей соответственно.



Также изменятся цены на билеты по маршрутам Тольятти – Березовка – Усолье и Тольятти – Подвалье. Подробнее о том, какие тарифы будут действовать на пригородных речных направлениях, можно посмотреть здесь, передает sova.info.

Фото: РЕЧФЛОТ-63 / vk.com / sova.info