В Самаре состоялось гашение почтовой марки, посвященной генералу армии Евгению Зиничеву из серии «Герои Российской Федерации»

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В Музейно-выставочном центре истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области состоялась церемония гашения почтовой марки, посвященной Герою России генералу армии Евгению Николаевичу Зиничеву.

С инициативой выпустить марки, посвященные Героям России, выступил глава комитета Госдумы по информационной политике, член совета директоров «Почты России» Александр Хинштейн и ветераны МЧС России Самаркой области.

На почтовой марке изображен портрет Евгения Николаевича на фоне плато Путорана и медаль «Золотая Звезда».

В церемонии приняли участие директор Макрорегиона Волга АО «Почта России» Александр Вакуленко и начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Торжественное гашение почтовой марки специально изготовленными штемпелями было проведено в присутствии представителей Почты России, личного состава и ветеранов Главного управления.

Евгений Николаевич Зиничев всегда будет образцом мужества, героизма, стойкости, самоотверженности, самопожертвования во имя спасения людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО