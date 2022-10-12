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В Самаре состоится Фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени»

12 октября 2022 14:14
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Организатор фестиваля – Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ).

С 24 по 26 октября 2022 года в Самаре состоится Фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени».

Фестиваль на протяжении многих лет нацелен на привлечение внимания телекомпаний к созданию и распространению телевизионных фильмов, программ, репортажей, освещающих жизнь нашего современника, его взгляд на мир, нравственные ориентиры, дела и поступки во благо человека, общества и страны. Участниками форума станут федеральные и региональные телекомпании, производящие компании, продюсерские центры, журналисты, авторы программ, режиссёры.

На творческий конкурс «Современник на экране», который пройдёт в рамках фестиваля, принято 118 заявок из множества городов - от Санкт-Петербурга до Хабаровска, в том числе из Самары и Тольятти. Конкурсные информационные сюжеты, телеочерки, документальные фильмы будут оцениваться в шести номинациях: «Открытие», «Профессия как призвание», «Эхо памяти», «Цена жизни», «Вдохновение», «Наследие Петра» (к 350-летию со дня рождения российского императора Петра I).

В составе жюри конкурса: Леонид Млечин, президент Международной академии телевидения и радио, политический обозреватель Общественного телевидения России, председатель жюри; Оксана Барковская, тележурналист, режиссёр, продюсер, общественный деятель, генеральный продюсер телекомпании «Формат ТВ»; Елена Летичевская, помощник губернатора Самарской области; Рифат Сабитов, заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК, член Правления НАТ, член Академии Российского телевидения; Ольга Старостина, главный менеджер отдела дистрибуции Rutube; Татьяна Устинова, писатель, журналист, ведущая программы «Мой герой» на телеканале «ТВ Центр», лауреат телевизионной премии «ТЭФИ»; Юлия Яцкова, генеральный директор компании «Национальный Телевизионный Синдикат», генеральный директор Национальной Премии «СТРАНА», вице-президент НАТ.

Участие возможно без подачи творческих работ на конкурс. Помимо конкурсной программы в рамках фестиваля состоятся мастер-классы признанных телеведущих, режиссеров, продюсеров, дискуссии на волнующие темы, открытые просмотры и обсуждение конкурсных работ, культурно-познавательные мероприятия. Мастер-классы проведут член жюри Оксана Барковская («Формат ТВ»), Ольга Старостина (RUTUBE), Алексей Цепляев (НТВ), Александр Широких (НАТ). Состоится творческая встреча с гостем фестиваля – журналистом, президентом телекомпании «ВИD» Александром Любимовым. Пройдут открытые дискуссии с членами жюри, просмотры и обсуждение конкурсных работ.

Помимо конкурсной программы в рамках фестиваля состоятся мастер-классы признанных телеведущих, режиссёров, продюсеров, дискуссии на волнующие темы, открытые просмотры и обсуждение конкурсных работ, культурно-познавательные мероприятия. Мастер-классы проведут член жюри Оксана Барковская («Формат ТВ»), Ольга Старостина (RUTUBE), Алексей Цепляев (НТВ), Александр Широких (НАТ). Состоится творческая встреча с гостем фестиваля – журналистом, президентом телекомпании «ВИD» Александром Любимовым. Пройдут открытые дискуссии с членами жюри, просмотры и обсуждение конкурсных работ. Участие возможно без подачи творческих работ на конкурс.

Организатор фестиваля – Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ). Генеральным медиапартнёром выступает ГТРК «Самара», главным телевизионным партнёром – «ОТР».

По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет фестиваля по адресу project@nat.ru.

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