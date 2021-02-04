В Самаре продолжается контроль амбулаторных больных, находящихся на самоизоляции в местах проживания

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В рамках профилактических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в фокусе внимания муниципальных властей – мониторинг амбулаторных больных, находящихся на самоизоляции в местах проживания. Граждане с подтвержденным COVID-19, которые проходят лечение дома, не должны покидать свои квартиры до получения результатов анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования.

Информация о заболевших направляется из медицинских учреждений в районные администрации, оттуда поступает к управляющим микрорайонами для организации контроля. Таким образом составляются списки для ежедневого мониторинга путем домового обхода и телефонных звонков.

В микрорайоне «Промышленный 25» проживает порядка 2600 самарцев, на сегодняшний день 22 из них инфицированы и находятся на самоизоляции.

«Среди заболевших в основном взрослые люди. Они ответственно относятся к соблюдению самоизоляции ради безопасности окружающих, скорейшего выздоровления и возвращения к привычной повседневной жизни. С частью подопечных я держу связь по телефону, остальных посещаю в рамках поквартирного обхода, общаясь по домофону. Напоминаю о необходимости оставаться дома и при необходимости помогаю организовать доставку продуктов и лекарств», - комментирует управляющий микрорайном «Промышленный 25» Александр Зубов.

Напомним, что в Самаре в рамках Всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса «МыВместе» работают волонтеры. Они помогают заболевшим самарцам и гражданам старше 65 лет в доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-(800)-200-34-11, 8 (846) 998-67-07.

«Контроль амбулаторных больных начали проводить в ежедневном режиме с апреля 2020 года. На сегодняшний день есть тенденция к снижению количества заболевших. Если в конце декабря в Промышленном районе на контроле было порядка 700 инфицированных, сейчас в 3 раза меньше», - рассказала начальник отдела по вопросам социальной сферы администрации Промышленного внутригородского района Самары Оксана Иванова.

К тем, кто не соблюдает самоизоляцию, применяются меры административного воздействия. В соответствии с п. 2 ст. 6.3 КоАП РФ штраф для граждан составляет от 15 000 до 40 000 рублей. Так, в Промышленном районе с начала октября материалы по 5 гражданам, нарушившим самоизоляцию, были переданы в полицию, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации