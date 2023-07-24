Я нашел ошибку
Главные новости:
В частности, абитуриентам был презентован новый образовательный проект «Энергия будущего».
Руководство «Т Плюс» встретилось с абитуриентами Самарского государственного технического университета
Концепция благоустройства предусматривает оформление локации в стиле послевоенного времени - конца 40-х годов прошлого столетия.
В самарском сквере "Самарец" состоялся пробный запуск фонтана
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +27, +29°С.
В  Самарской области 25 июля без существенных осадков
Глава региона уверен, что сегодня необходимо создавать условия, чтобы молодые люди хотели получать рабочие специальности.
Самарский СЭК - победитель конкурса и обладатель гранта по федеральному проекту «Профессионалитет»
24 июля — технический день.
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на эту неделю
Анонс культурных событий недели.   
 Какие культурные мероприятия ожидают жителей губернии на этой неделе
В прошлом году в Самарской области впервые был внедрен механизм обеспечения жильем детей-сирот с помощью жилищных сертификатов.
В Самаре обсудили меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
На постоянной основе изменилась схема проезда на улицах Воронежской и Калинина от проспекта Юных Пионеров до Вольской.
В Самаре на улицах Воронежской и Калинина ввели одностороннее движение
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.38
-0.47
EUR 100.66
-1.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре обсудили меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

24 июля 2023 14:29
131
В прошлом году в Самарской области впервые был внедрен механизм обеспечения жильем детей-сирот с помощью жилищных сертификатов.

В понедельник, 24 июля, в городской Администрации на еженедельном рабочем совещании обсудили меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации Самары Ольга Слесарева доложила о том, что по состоянию на 1 июля 2023 года на учете состоят 2272 ребенка, оставшихся без попечения родителей. 

Для поддержки детей-сирот, воспитывающихся в семьях, предусмотрены единовременные и ежемесячные выплаты при передаче ребенка на воспитание в семьи. Кроме того, в городском округе Самара детям-сиротам и лицам из их числа оказываются дополнительные меры социальной поддержки. Это единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа - учащимся 11 классов, ежемесячная денежная выплата за временное проживание по договорам найма, единовременная денежная выплата на приобретение предметов для обустройства жилья.

Также Департамент опеки обеспечивает предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения - единоличной собственности ребенка, оставшегося без попечения родителей. В первом полугодии 2023 года было отремонтировано четыре квартиры. 

Руководитель Департамента управления имуществом Самары Андрей Белоклоков рассказал об обеспечении жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2023 году планируется закупить 171 жилое помещение для детей-сирот.

Обеспечение жильем льготных категорий граждан - один из приоритетов в работе главы региона Дмитрия Азарова. Всего с 2018 по 2022 годы жилье получили более 3500 льготников этой категории. В прошлом году в Самарской области впервые был внедрен механизм обеспечения жильем детей-сирот с помощью жилищных сертификатов.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В период с 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
22 июля 2023  12:22
С 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
968
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
597
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
20 июля 2023  22:24
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
1059
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
20 июля 2023  21:01
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
747
состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
20 июля 2023  20:59
Состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
3815
Весь список