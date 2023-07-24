В Самаре обсудили меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

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В понедельник, 24 июля, в городской Администрации на еженедельном рабочем совещании обсудили меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации Самары Ольга Слесарева доложила о том, что по состоянию на 1 июля 2023 года на учете состоят 2272 ребенка, оставшихся без попечения родителей.

Для поддержки детей-сирот, воспитывающихся в семьях, предусмотрены единовременные и ежемесячные выплаты при передаче ребенка на воспитание в семьи. Кроме того, в городском округе Самара детям-сиротам и лицам из их числа оказываются дополнительные меры социальной поддержки. Это единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа - учащимся 11 классов, ежемесячная денежная выплата за временное проживание по договорам найма, единовременная денежная выплата на приобретение предметов для обустройства жилья.

Также Департамент опеки обеспечивает предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения - единоличной собственности ребенка, оставшегося без попечения родителей. В первом полугодии 2023 года было отремонтировано четыре квартиры.

Руководитель Департамента управления имуществом Самары Андрей Белоклоков рассказал об обеспечении жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2023 году планируется закупить 171 жилое помещение для детей-сирот.

Обеспечение жильем льготных категорий граждан - один из приоритетов в работе главы региона Дмитрия Азарова. Всего с 2018 по 2022 годы жилье получили более 3500 льготников этой категории. В прошлом году в Самарской области впервые был внедрен механизм обеспечения жильем детей-сирот с помощью жилищных сертификатов.

Фото: администрация Самары