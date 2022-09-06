В Самаре назвали главные качества будущих руководителей

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Распознать в молодом сотруднике будущего лидера команды можно по таким его качествам, как целеустремленность, интеллект и готовность к постоянному обучению, считают руководители. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие топ- и мидл-менеджеры из Самары.

По каким качествам руководители распознают сотрудников, которые могут возглавить команды? Самая важная характеристика — целеустремленность: именно это качество обозначили 3 из 10 опрошенных (29%). Будущего хорошего управленца отличает интеллект, готовность к постоянному обучению и ответственность: их отметили 26, 22 и 19% руководителей соответственно. По мнению 15% уже состоявшихся директоров, узнать будущего сильного руководителя можно по его решительности. Для 11% в числе наиболее показательных характеристик — стрессоустойчивость. По 9% опрошенных подчеркнули важность профессионализма, активности и коммуникабельности.



Харизматичность как характеристику перспективного специалиста отметили 8%, инициативность и трудолюбие — по 7%. По 6% респондентов уверены, что потенциальные лидеры часто выделяются порядочностью и пунктуальностью. По 5% назвали грамотность, стремление работать на результат, креативность и умение прислушиваться к мнению других. С точки зрения 4% опрошенных, будущих хороших управленцев можно распознать по высокой амбициозности. По 3% убеждены, что таких людей отличает исполнительность, внимательность и умение работать с людьми. Самостоятельность и умение расставлять приоритеты отметили как характерную черту потенциально сильных руководителей по 1% респондентов. Еще 36% назвали другие качества молодых специалистов, которые имеют все шансы вырасти в успешных лидеров: упоминались хитрость, аккуратность, хладнокровие, четкость, открытость, адекватность, чувство юмора и проч.



Время проведения: 1—29 августа 2022 года