Я нашел ошибку
Главные новости:
1,2 млн рублей отдала мошенникам жительница Самарской области
1,2 млн рублей отдала мошенникам жительница Самарской области
В Самаре состоится торжественное открытие Дома отдыха работников поездных бригад
В Самаре состоится торжественное открытие Дома отдыха работников поездных бригад
100 тыс. ущерба дачникам причинили серийные воры в Новокуйбышевске
100 тыс. ущерба дачникам причинили серийные воры в Новокуйбышевске
Минпромторг на следующей неделе проведет встречу с руководством IKEA
Минпромторг на следующей неделе проведет встречу с руководством IKEA
Bloomberg: экономика РФ может столкнуться с рецессией на 10 лет
Bloomberg: экономика РФ может столкнуться с рецессией на 10 лет
В Самарской области рост спроса на ПЦР-тест составил 91%
В Самарской области рост спроса на ПЦР-тест составил 91%
В Самаре назвали главные качества будущих руководителей
В Самаре назвали главные качества будущих руководителей
Россия на фоне введенных Западом санкций сохранила практически весь парк самолетов
Россия на фоне введенных Западом санкций сохранила практически весь парк самолетов
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.9
0.53
EUR 60.14
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Стартует осенний Эко-лекторий Самарского зоопарка
С днем рождения, Самара! В Струковском саду пройдет концерт группы «ViVA»
Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям, посвященным памяти трагических событий в Беслане
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре назвали главные качества будущих руководителей

6 сентября 2022 09:28
84
В Самаре назвали главные качества будущих руководителей

Распознать в молодом сотруднике будущего лидера команды можно по таким его качествам, как целеустремленность, интеллект и готовность к постоянному обучению, считают руководители. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие топ- и мидл-менеджеры из Самары.

По каким качествам руководители распознают сотрудников, которые могут возглавить команды? Самая важная характеристика — целеустремленность: именно это качество обозначили 3 из 10 опрошенных (29%). Будущего хорошего управленца отличает интеллект, готовность к постоянному обучению и ответственность: их отметили 26, 22 и 19% руководителей соответственно. По мнению 15% уже состоявшихся директоров, узнать будущего сильного руководителя можно по его решительности. Для 11% в числе наиболее показательных характеристик — стрессоустойчивость. По 9% опрошенных подчеркнули важность профессионализма, активности и коммуникабельности.

Харизматичность как характеристику перспективного специалиста отметили 8%, инициативность и трудолюбие — по 7%. По 6% респондентов уверены, что потенциальные лидеры часто выделяются порядочностью и пунктуальностью. По 5% назвали грамотность, стремление работать на результат, креативность и умение прислушиваться к мнению других. С точки зрения 4% опрошенных, будущих хороших управленцев можно распознать по высокой амбициозности. По 3% убеждены, что таких людей отличает исполнительность, внимательность и умение работать с людьми. Самостоятельность и умение расставлять приоритеты отметили как характерную черту потенциально сильных руководителей по 1% респондентов. Еще 36% назвали другие качества молодых специалистов, которые имеют все шансы вырасти в успешных лидеров: упоминались хитрость, аккуратность, хладнокровие, четкость, открытость, адекватность, чувство юмора и проч.

Время проведения: 1—29 августа 2022 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
в Самаре 55% детей посещают дополнительные кружки и секции
05 сентября 2022, 10:00
В Самаре 55% детей посещают дополнительные кружки и секции
Внеучебные занятия — это возможность помочь ребенку развить навыки и провести время с пользой. Общество
297
каждый шестой самарец изучает иностранный язык, китайский — в топ-5 по популярности
04 сентября 2022, 11:40
Каждый шестой самарец изучает иностранный язык, китайский — в топ-5 по популярности
Чаще всего опрошенные сообщали о том, что говорят по-английски. Общество
569
каждый четвертый владелец собаки в Самаре мечтает брать питомца с собой на работу
02 сентября 2022, 09:22
Каждый четвертый владелец собаки в Самаре мечтает брать питомца с собой на работу
Женщины заметно чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе. Общество
441
В центре внимания
В 2022 году в Самарской области благоустроено 318 дворовых территорий.
5 сентября 2022  21:21
На совещании в Правительстве СО обсудили реализацию проектов по благоустройству
363
В Самаре запланировано проведение больше 150 мероприятий, посвященных Дню города
5 сентября 2022  11:33
В Самаре запланировано проведение больше 150 мероприятий, посвященных Дню города
393
Самарская область, обладающая уникальным научно-техническим и кадровым потенциалом, является одним из важнейших центров нефтегазовой отрасли страны.
4 сентября 2022  18:15
Дмитрий Азаров поздравил работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником
552
Появилось изменение в расписании скоростных судов «Валдай 45Р» в Самаре
4 сентября 2022  10:39
Появилось изменение в расписании скоростных судов «Валдай 45Р» в Самаре
632
В течение двух недель фотовыставка «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ» будет экспонироваться на площади Славы, а также на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади.
2 сентября 2022  21:36
Дмитрий Азаров вместе с супругами самарских военнослужащих принял участие в открытии фотовыставки «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ»
1100
Весь список