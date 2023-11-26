Я нашел ошибку
Главные новости:
В Турции море вышло из берегов после ливня, затоплены крупные города
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +1, +3°С. На дорогах местами гололедица.
27 ноября в Самарской местами небольшие осадки, туман, до +3°С
И встали трамваи.
В Самаре затопило улицу Ново-Садовую
Будьте внимательны и осторожны!
27 ноября в Самарской области и в Самаре ожидается туман при видимости 500 метров и менее
Банки раскритиковали идею об отмене комиссий за оплату ЖКУ
Банки раскритиковали идею об отмене комиссий за оплату ЖКУ
Забота о здоровье ребенка начинается с ответственного отношения будущей мамы к своему здоровью.
Минздрав СО: подборкой полезных рекомендаций для будущих мам
Более 100 гребцов будут регулярно сменять друг друга.
Марафон «1 миллион метров за 72 часа»: Самарская область идет на рекорд по гребле-индор
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
В Сызранском районе на трассе М-5 перевернулся «Mersedes-Benz» с полуприцепом
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.81
0.69
EUR 96.92
0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
10 лет исполняется проекту «Россия – моя история»
Полицейские и общественники региона провели профилактические встречи антикоррупционной направленности
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре большинство компаний повышало зарплаты в течение 2023 года

26 ноября 2023 10:18
264
В Самаре большинство компаний повышало зарплаты в течение 2023 года

8 из 10 работодателей пересматривали зарплаты в течение последнего года, каждая вторая компания повысит или индексирует оклады в ближайшее время. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и трудоустроенные самарцы.

На повышение заработка в 2024 году надеется каждый второй работающий (55%). Чем моложе самарцы, тем больше они ждут пересмотра зарплат. На повышение чаще надеются те, кто зарабатывает больше.


Между тем 49% представителей компаний говорят, что работодатели уже производили повышение или индексацию зарплат в течение последних 6 месяцев. В каждой третьей организации оклады пересматривали от полугода до года назад (32%).

Таким образом, 8 из 10 работодателей увеличили зарплаты персонала в 2023 году, однако и новое повышение не за горами: каждый второй эйчар утверждает, что их компания планирует процедуру пересмотра окладов в ближайшее время.

Время проведения: 10—24 ноября 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
23 ноября 2023, 17:56
Самарцам предлагают высказать свое мнение с помощью тематических опросов
Каждый может высказать свое мнение по общественно значимым темам: от питания в детских садах и школах до организации спортивных и культурных мероприятий. Общество
404
Самарцы согласны пойти ради карьеры на жертвы
23 ноября 2023, 09:18
Самарцы согласны пойти ради карьеры на жертвы
Мало кто из представителей поколений Y и Z готов к подобным лишениям. Общество
398
22 ноября 2023, 14:09
Пик карьеры самарцев, по их мнению, приходится на 47 лет
Рынок труда сейчас переживает период «старения» кадров. Общество
379
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери
26 ноября 2023  11:34
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери
272
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
25 ноября 2023  12:19
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
557
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
24 ноября 2023  14:01
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
752
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
701
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
5459
Весь список