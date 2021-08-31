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В Роспотребнадзоре дали советы по выбору цветов на 1 сентября

31 августа 2021 11:00
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В Роспотребнадзоре дали советы по выбору цветов на 1 сентября

При выборе цветов нужно обратить внимание на стебель, чтобы он не был слишком сухим, а также на степень раскрытия бутона. Об этом 31 августа сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как указывают эксперты, явным признаком свежести при покупке цветов, и в частности роз, является наличие «рубашки» или «рубашечного листа» — нижних, более толстых лепестков, которые растут у цветоножки. Иногда продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому стоить принять во внимание, что отсутствие «рубашки» не является свидетельством «второй свежести» цветка.

Кроме того, отмечается, что лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, поскольку срок жизни полностью раскрытого цветка значительно меньше.

Так, цветы должны быть эластичными. Если отогнуть лепесток такого цветка, он должен легко принять прежнюю форму.

Чтобы сохранить свежесть букета, в Роспотребнадзоре посоветовали не оставлять цветы без воды. При этом важно обработать стебли перед тем, как поставить цветы в вазу. Для цветов с мягким, толстым стеблем предпочтительнее косой срез — чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез.

Кроме того, нужно удалить нижние листья, как подсохшие, так и свежие, потому что под водой они подвержены гниению.

Наконец, не стоит забывать и о правильном соседстве цветов и не ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны.

Ранее, 24 августа, Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьного рюкзака. Так, стоит обратить внимание, чтобы маркировка рюкзака содержала информацию о возрасте ребенка, его вес без учебников должен быть не более 700 г для младшеклассников и не более 1 кг — для обучающихся средних и старших классов.

Также у рюкзаков, портфелей и ранцев для детей младших классов важно наличие формоустойчивой спинки, пишут "Известия".

Теги: 1 сентября полезные советы Роспотребнадзор цветы

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