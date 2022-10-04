В регионе организовали акцию по доставке газет и журналов мобилизованным гражданам в воинскую часть поселка Рощинский

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Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области и Самарское областное отделение Союза журналистов России организовали акцию по доставке газет и журналов мобилизованным гражданам в воинскую часть.

В поселке Рощинский есть потребность в получении свежей прессы.

СМИ откликнулись на просьбу выделить часть тиражей для военнослужащих, находящихся в Рощинском.

Несколько дней назад в воинскую часть была направлена первая машина с пачками «Самарской газеты», журнала «Самара и Губерния», «Свежей газеты. Культуры».

На этой неделе к акции присоединились "Волжская Коммуна", «Российская газета», «Комсомольская правда в Самаре», «Социальная газета», «КоммерсантЪ», «АиФ — Самара» и др. Редакции намерены передавать по несколько сот экземпляров тиражей со свежими новостями в течение всего октября.



Свою помощь предложил и Окружной Дом Офицеров, который берёт на себя сбор печатных СМИ в Самаре.

В любой день недели редакции изданий могут привозить свои тиражи в ОДО (г. Самара, ул. Шостаковича, 7) и оставлять на вахте с 9:00 до 18:00.

Далее печатную продукцию будут доставлять в воинскую часть читателям.



Фото: Социальная газета