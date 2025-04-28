В Радоницу в Самаре будут запущены восемь специальных автобусных маршрутов до кладбищ

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Навестить места захоронения усопших в Радоницу (29 апреля) жители Самары смогут, воспользовавшись автобусами, которые будут запущены по восьми специальным маршрутам в режиме экспресса:

1. 4к «п. Управленческий – кладбище «Лесное» (2 ед.);

2. 27к «площадь Кирова – кладбище «Зубчаниновское» (6 ед.);

3. 36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное» (3 ед.);

4. 36ю «Автомобильная дорога «Самара - Оренбург» (кладбище «Южное») - Кладбище «Рубежное» (2 ед.);

5. 63э «А/с «Аврора» – кладбище «Рубежное» (22 ед.);

6. 67к «п. Мехзавод – кладбище «Лесное» (2 ед.);

7. 77д «Хлебная площадь - Стромиловское шоссе (кладбище «Южное») (3 ед.);

8. 129э «Автостанция «Аврора» - Южно-обводная дорога (кладбище «Южное») (18 ед.).

Отправление первых рейсов с начальных пунктов в 07:00, отправление последних рейсов от конечных пунктов в 15:00, выполнение контрольных рейсов от всех городских кладбищ в 15:30.

Маршруты работают со всеми видами льгот. К оплате за проезд принимаются транспортные карты, студенческие карты, карты школьника и социальные карты жителя Самарской области по действующим на территории города тарифам, рассказали в департаменте транспорта Самары.