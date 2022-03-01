в Промышленном районе с начала года зафиксировано 110 нарушений санитарно-эпидемиологических мер на объектах потребрынка

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Коронавирус и его новые штаммы с высокой контагиозностью вынуждают держать эпидемиологическую ситуацию в Самаре на усиленном контроле, в том числе, в части проведения мониторинга объектов потребрынка на предмет соблюдения антиковидных ограничений и мероприятий.

Задействованные в этой работе администрации внутригородских районов, продолжают ежедневные контрольные мероприятия.

В Промышленном районе в 2021 году выявлено порядка 600 нарушений. С начала текущего года составлено уже 110 материалов по нарушениям.

«Чаще всего нарушения связаны с отсутствием контроля наличия QR-кодов или справок у посетителей на входе, нарушением масочного режима, а также отсутствием разметки для соблюдения социальной дистанции. Так, на минувшей неделе в торговом центре на Московском шоссе зафиксировано, что руководство торгового объекта допустило пропуск посетителей на территорию без QR-кодов или справок. Служба охраны на входе не организована надлежащим образом, - рассказал начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Администрации Промышленного внутригородского района Самары Леонид Дубман. – Как правило, нарушителям дается время для устранения замечаний. Если этого не происходит, предпринимателей ждут штрафные санкции».

Напомним, что при фиксации замечания сотрудниками районной администрации составляется акт, который в дальнейшем направляется в Роспотребнадзор или временный контрольно-распределительный центр для составления протокола, далее в суд для принятия решения.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП на юридическое лицо может быть наложен административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа в гораздо большем размере: от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В ходе очередного мониторинга в торговом центре, расположенном на улице Ново-Садовой, нарушений не выявлено.

«В нашем торговом центре организована система внутреннего контроля – мы постоянно взаимодействуем с арендаторами по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Кроме того, в торговых помещениях есть санитайзеры для обработки рук, проводится регулярная санитарная обработка и дезинфекция мест общего пользования, а также контактных поверхностей. При необходимости посетителям выдают медицинскую маску, как на входе в торговый центр, так и в торговых отделах», - прокомментировала администратор торгового центра Лидия Яковец.

Подобные мероприятия по соблюдению санитарных мер на объектах потребительского рынка и предприятиях будут продолжены до полного снятия ограничительных мер.

Напомним, что на сегодняшний день наиболее эффективным видом профилактики коронавирусной инфекции является вакцинация. В регионе продолжается работа всех пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, гриппа, а также пройти повторную вакцинацию от COVID-19.