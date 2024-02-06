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В преддверии Дня науки Дмитрий Азаров дал старт юбилейной областной студенческой научной конференции

6 февраля 2024 15:07
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Глава региона также отметил: Самарская область активно использует возможности для расширения, укрепления научного потенциала.

Открывая ее, губернатор подчеркнул: эта конференция является площадкой передовой научной мысли, способствует приумножению научного потенциала региона, делает результаты научной деятельности более востребованными для жителей области.

- Именно эта востребованность жителями региона, предприятиями страны является одной из целей Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Государство поставило задачу - достичь технологического суверенитета России, и мы целенаправленно к этому идем. Самарская область в числе передовых регионов по научно-техническому потенциалу. У нас есть сильнейшие вузы, научные школы различного профиля, в них работают академики, член-корреспонденты РАН. Мы гордимся тем, что благодаря деятельности нашего научного сообщества родились уникальные прорывные проекты, активно внедряющиеся в практику не только в нашей стране, но и за ее пределами в развитии эндопротезирования, информационных технологий, беспилотных летательных аппаратов, многих других направлений.

Глава региона также отметил: Самарская область активно использует возможности для расширения, укрепления научного потенциала. Одним из первых шагов в этой работе стало создание научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего". Сегодня в него входят 83 участника - почти 50 предприятий, индустриальных партнеров, 25 университетов и 8 научных организаций.

- Находясь в тесной кооперации, они эффективно решают задачи реального сектора экономики, обеспечивают технологическое развитие крупнейших корпораций страны.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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