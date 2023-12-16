В Отрадном попросили "бороться" с тонировкой

67

Мероприятие прошло в рамках инспекторской проверки территориального органа внутренних дел.

Представитель ГУ МВД России по Самарской области - руководитель инспекторской комиссии подполковник внутренней службы Юлия Сизикова провела прием граждан в О МВД России по г. Отрадный. В мероприятии принял участие председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Алексей Прасол.

Юлия Анатольевна пообщалась с местными жителями, вопросы которых касались в основном гражданско-правовых отношений и соблюдения действующего законодательства. Один из обратившихся высказал пожелание по усилению профилактической работы на дорогах города в отношении водителей, управляющих транспортом с незаконно нанесенной тонировкой на переднее и боковые стекла автомобиля. Юлия Сизикова заверила, что озвученная проблема будет доложена руководителю территориального органа внутренних дел, выразив надежду, что профилактическая работа будет усилена.

В ходе приёма сотрудница регионального главка полиции и общественник дали квалифицированные ответы на вопросы граждан.

По словам Юлии Сизиковой, подобные мероприятия необходимы для жителей города. «Прием граждан – это удобный формат взаимодействия с жителями города, который позволяет напрямую вникнуть в вопросы, с которыми обращаются граждане», – пояснила подполковник внутренней службы.

В свою очередь, Алексей Прасол отметил: «С одной стороны мы реализуем требования по открытости органов правопорядка для населения, с другой – своей работой мы вносим реальный вклад в разрешение проблем, возникающих у населения