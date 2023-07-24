В областной туберкулезной больнице №19 УФСИН России по Самарской области прошла миссионерская литургия

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Богослужение возглавил руководитель отдела тюремного служения Самарской епархии иерей Андрей Иванов, ему сослужили священники, окормляющие осужденных иерей Роман Семенов и иерей Андрей Кочанов. Также в богослужении принимали участие преподаватель Самарской духовной семинарии иеромонах Герасим (Вертей) и член правления Благотворительного фонда просвещения «Вера» Константин Бобылев.

Вместе с осужденными молились сотрудники учреждения во главе с начальником больницы подполковником внутренней службы Иваном Левенко. Более половины из всех присутствующих исповедались и причастились.