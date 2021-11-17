В Новокуйбышевске открылся штаб добровольчества для «серебряных» волонтеров

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В Новокуйбышевске состоялось торжественное открытие городского штаба добровольчества в рамках проекта «Дело не в возрасте».

В мероприятии приняли участие «серебряные» волонтёры общественных ветеранских организаций, в том числе представители городского совета ветеранов, совета ветеранов НК НПЗ, совета ветеранов образования, отряда волонтёров «серебряные феи», профсоюзных организаций и активные жители пожилого возраста, волонтеры городского штабы добровольчества, руководитель департамента культуры, молодёжной политики и туризма администрации г. о. Новокуйбышевска Сергей Апарин, заместитель главы по социальным вопросам Елена Пахомова.

Штаб расположился в Доме молодёжных организаций г.о. Новокуйбышевска. В рамках мероприятия волонтёрам «серебряного возраста» продемонстрировали новое рабочее пространство, которое представляет собой комфортную, технически оснащенную площадку для организации собственных мероприятий, подготовки к участию в городских событиях, в форумах, конкурсах, фестивалях, а также в создании добровольческих проектов. Здесь же волонтеры смогут проходить индивидуальное обучение, используя доступные интернет-платформы, в том числе платформу ДОБРО.РУ.

Проект «Дело не в возрасте» реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Департамента по делам молодёжи Министерства образования и науки Самарской области и Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области.

Фото: правительство СО