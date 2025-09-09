185

В Минспорте провели рабочее совещание по подготовке Международного форума «Россия – спортивная держава». В обсуждении принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Главный спортивный форум страны пройдет в Самаре 5-7 ноября и начнется с массового забега «Чистый спорт». На старт 5-километровой трассы, проходящей через центр города, выйдут рекордные для региона 10 тысяч участников. Каждый получит памятный подарок и медаль финишёра.

В дни форума в Самаре запланирован Совет по развитию физической культуры и спорта под председательством Президента России Владимира Владимировича Путина. Заседание будет посвящено детско-юношескому спорту и задаст ориентиры для работы отрасли.

Программа Форума включает большое пленарное заседание и 23 сессии по ключевым темам: от возвращения России на мировую спортивную арену до медиатрендов в спорте, школьных лиг и стратегии развития адаптивного спорта.

В программе форума предусмотрены международные мероприятия — первая встреча министров спорта стран Диалога по сотрудничеству в Азии, совместное заседание комиссий спортсменов России и Белоруссии, а также выездное заседание профильного Комитета Госдумы. Приглашения на форум направлены в 120 стран, часть спикеров уже подтвердились.

Кроме того, в рамках программы форума в Самаре и Тольятти пройдут 17 спортивных мероприятий — от гимнастического шоу Алексея Немова и финала Кубка России по гонкам дронов до фиджитал-турнира среди ветеранов СВО и следж-хоккея. Культурная программа включает пять музейных маршрутов и 12 концертов.

В дни Форума в разных регионах России планируется открытие нескольких новых спортивных объектов — дворца единоборств, ледовых арен и волейбольного центра.

Фото: Минспорта России