Я нашел ошибку
Главные новости:
В обсуждении принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 
В Минспорте провели рабочее совещание по подготовке Международного форума «Россия – спортивная держава»
После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут.
В день матча с «Сочи» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
Организована работа лаборатории Природоохранного центра для замера атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне и на территории ближайшей жилой застройки.
Сегодня произошло возгорание на полигоне ТБО «Преображенка»
Мошенники подталкивают своих жертв на быстрое принятие решений. Чтобы не попасться на уловку, стоит взять паузу и перестать действовать в спешке.
В ГД назвали пять признаков, по которым можно вычислить мошенника
В 2026 г возможны 2 индексации страховых пенсий на уровень выше инфляции.
В Госдуме рассказали, как проиндексируют страховые пенсии в 2026 году
В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С.
10 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.24
0.9
EUR 98.03
1.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Минспорте провели рабочее совещание по подготовке Международного форума «Россия – спортивная держава»

9 сентября 2025 23:35
185
В обсуждении принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 

В Минспорте провели рабочее совещание по подготовке Международного форума «Россия – спортивная держава». В обсуждении принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 

Главный спортивный форум страны пройдет в Самаре 5-7 ноября и начнется с массового забега «Чистый спорт». На старт 5-километровой трассы, проходящей через центр города, выйдут рекордные для региона 10 тысяч участников. Каждый получит памятный подарок и медаль финишёра.

В дни форума в Самаре запланирован Совет по развитию физической культуры и спорта под председательством Президента России Владимира Владимировича Путина. Заседание будет посвящено детско-юношескому спорту и задаст ориентиры для работы отрасли. 

Программа Форума включает большое пленарное заседание и 23 сессии по ключевым темам: от возвращения России на мировую спортивную арену до медиатрендов в спорте, школьных лиг и стратегии развития адаптивного спорта.

В программе форума предусмотрены международные мероприятия — первая встреча министров спорта стран Диалога по сотрудничеству в Азии, совместное заседание комиссий спортсменов России и Белоруссии, а также выездное заседание профильного Комитета Госдумы. Приглашения на форум направлены в 120 стран, часть спикеров уже подтвердились.

Кроме того, в рамках программы форума в Самаре и Тольятти пройдут 17 спортивных мероприятий — от гимнастического шоу Алексея Немова и финала Кубка России по гонкам дронов до фиджитал-турнира среди ветеранов СВО и следж-хоккея. Культурная программа включает пять музейных маршрутов и 12 концертов. 

В дни Форума в разных регионах России планируется открытие нескольких новых спортивных объектов — дворца единоборств, ледовых арен и волейбольного центра.

 

Фото:   Минспорта России

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
283
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
227
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
297
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
522
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
502
Весь список