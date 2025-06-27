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В летнем лагере «Жигули» проходит профильная смена «Финансовая грамотность»

27 июня 2025 16:28
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В смене принимают участие свыше 150 ребят в возрасте от 14 до 18 лет и педагогов из разных городов и районов Самарской области.

На базе летнего лагеря «Жигули», что распложен на берегу Волги в селе Зольное, состоялось официальное открытие профильной смены «Финансовая грамотность». Смена проходит в третий раз в рамках региональной программы по повышению финансовой грамотности населения Самарской области.

«Профильная смена по финансовой грамотности – это отличная возможность для подростков провести летние каникулы с пользой, получить новые знания и навыки в области финансов, чтобы иметь возможность ежедневно применять их на практике, научиться ориентироваться в мире разнообразных финансовых инструментов, принимать разумные решения по расходам, инвестициям и сбережениям в будущем, а также не стать жертвами мошенников», - отметил Алексей Жуков, руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства финансов Самарской области.

В смене принимают участие свыше 150 ребят в возрасте от 14 до 18 лет и педагогов из разных городов и районов Самарской области. Все они были активными участниками мероприятий по финансовой грамотности, которые проходили на протяжении учебного года.

Организатором профильной смены стал Региональный центр финансовой грамотности населения Самарской области.
Для ребят подготовлена интересная программа, направленная на повышение уровня компетентности управления собственными деньгами и сбережениями, защиты от дропперства. Это мастер-классы, деловые игры, круглые столы, дискуссии и многое другое.

В первый день смены состоялся «Финансовый турнир» для учащихся и «Кибервикторина» для педагогов. Их провел постоянный участник финансовой смены - Отделение по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России. В турнире ребята выполняли такие задания как «Криптограф», «Финансовые ребусы», «IT секьюрити», а также посмотрели на знакомые с детства сказки с точки зрения финансовой грамотности. 

Профильная смена продлится до 30 июня. За это время ребята также станут участниками V этапа Всероссийской эстафеты «Мои финансы» – «Финансовая безопасность для семьи: защити свои деньги», который посвящён ответственному управлению личным и семейным бюджетом, способам его защиты от мошенников и киберугроз.

 

Фото: министерство финансов Самарской области

Теги: Самара

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