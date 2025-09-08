Я нашел ошибку
Главные новости:
В составе "Лады" шайбы забросили Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев, Данила Дяденькин и Владислав Семин.
"Лада" обыграла дома "Автомобилист"-  4:3
На определенные продуты и их сочетание следует обратить особое внимание.
Врач назвала продукты для осеннего рациона
Лоб в лоб столкнулись большегруз Sitrak и ГАЗель.
В Камышлинском районе на трассе М5 "Урал" в ДТП погибли два человека
Литературная площадка «Поэтическая Самара» объединит горожан всех возрастов — от самых юных чтецов до признанных литераторов.
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене в Струковском саду
Палитра фестиваля в очередной раз наполнена яркими событиями.
В Самарской филармонии открылся Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над временем»
В Московской области проходит финал Кубка России по пулевой стрельбе.
Спортсменка из Самарской области Анна Тимофеева - победительница финала Кубка России по стрельбе
Маммограф и два рентген-аппарата экспертного класса.
В Самарской поликлинике №2 установлено современное цифровое оборудование
В регион уже поступила первая партия вакцины в количестве почти 600 тысяч доз для детей и взрослых в рамках централизованных поставок.
Где можно узнать о наличии вакцин от гриппа в прививочных пунктах региона
В Камышлинском районе на трассе М5 "Урал" в ДТП погибли два человека

8 сентября 2025 20:57
148
Лоб в лоб столкнулись большегруз Sitrak и ГАЗель.

Авария произошла в понедельник, 8 сентября, в Камышлинском районе. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

50-летний мужчина на автомобиле ГАЗ ехал по трассе М5 "Урал". На 1175-м км он вырулил на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом Sitrak под управлением 27-летнего водителя. От удара кабину легковушки вдавило в кузов: водитель и его 40-летний пассажир погибли.

На месте ДТП работали специалисты Центра по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области. Они стабилизировали транспортные средства, отключили аккумуляторы и произвели спасательные работы.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства аварии, сообщает СОВА.

 

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

