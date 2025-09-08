В Камышлинском районе на трассе М5 "Урал" в ДТП погибли два человека

148

Авария произошла в понедельник, 8 сентября, в Камышлинском районе. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

50-летний мужчина на автомобиле ГАЗ ехал по трассе М5 "Урал". На 1175-м км он вырулил на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом Sitrak под управлением 27-летнего водителя. От удара кабину легковушки вдавило в кузов: водитель и его 40-летний пассажир погибли.



На месте ДТП работали специалисты Центра по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области. Они стабилизировали транспортные средства, отключили аккумуляторы и произвели спасательные работы.



Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства аварии, сообщает СОВА.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области