В губернии состоялся региональный чемпионат по оказанию первой помощи

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В Многофункциональном молодёжном центре Самарской области состоялся региональный чемпионат по оказанию первой помощи в рамках Всероссийского проекта «Первая помощь». В состязаниях приняли участие более 70 школьников из разных уголков региона.

На Региональном чемпионате встретились 12 команд, которые одержали победу на территориальных чемпионатах, чтобы продемонстрировать навыки и знания, полученные в ходе участия в проекте. С мая по октябрь 2024 года ребята проходили несколько отборочных этапов, изучали теоретический курс и участвовали в мастер-классах по оказанию первой помощи от специалистов регионального отделения Движения Первых и Российского Красного Креста.

«Соревнования проходят уже второй год и с каждым разом количество участников растёт. Если в прошлом году было более 4 000 участников, то в этом уже более 5 500 человек. Цель проекта — дать ребятам теоретические знания и научить их основам оказания первой помощи, чтобы они знали, что делать в случае, когда от их действий будет зависеть жизнь и здоровье человека. Региональный чемпионат — это важный этап большого пути в рамках Всероссийского проекта «Первая помощь». На соревнованиях не было проигравших, ведь навык оказания первой помощи, грамотное поведение в сложных и трудных ситуациях — это один из значимых навыков в нашей жизни», — подчеркнула председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

Региональный чемпионат включал в себя три этапа состязаний в командном зачёте. В первом из них ребята прошли тестирование на знание основ оказания первой помощи. Во втором и третьем участники должны были решить ситуационные задачи по оказанию психологической помощи и первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях: отсутствие сознания, носовое кровотечение, полная непроходимость верхних дыхательных путей при попадании инородного тела, частичная непроходимость дыхательных путей или легкая травма.

«Региональный чемпионат по оказанию первой помощи — это завершающий этап большой работы и соревнований, которые проходили в образовательных учреждениях региона до этого. Но, с другой стороны, это первый шаг к участию во Всероссийском чемпионате. Надеемся, что команда с честью представит Самарскую область на финале. Сравнивая соревновательный цикл с прошлогодним, ребята проявляют большую активность и амбициозность, демонстрируют выраженное желание к победе», — поделился Александр Муравец, председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Чемпионат прошёл в атмосфере дружеского соперничества и поддержки, в ходе которого команды демонстрировали навыки оказания первой помощи в различных ситуациях. Эксперты оценивали участников по нескольким критериям, включая правильность выполнения манипуляций, скорость реакции и общую командную работу.

«Для каждого из нашей команды участие в Чемпионате – большая гордость, ведь это не только возможность проверить свои навыки, но и шанс научиться у других. Когда отвечала на вопросы, у меня сильно колотилось сердце от волнения, но я рассказала всё, что нужно делать, если человек сломал ногу или у него потекла кровь из носа. Хоть мы и не победили, наша команда не зря приняла участие, потому что мы готовились не только к соревнованиям, но и к реальным вызовам жизни», — поделилась Евдокия Горбачёва, участница регионального этапа.

По итогам соревнований абсолютными победителями стала команда «Дома молодёжных организаций» городского округа Отрадный. Ребята представят Самарскую область на Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи в Саранске, Республика Мордовия. Второе место заняла команда школы №22 городского округа Чапаевск, а бронзовыми призёрами стали участники команды лицея села Исаклы муниципального района Исаклинский.

Также на Чемпионате было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным отделением Движения Первых Самарской области и Самарским региональным отделением общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Соглашение позволит реализовывать ещё больше проектов и событий для формирования полезных навыков у детей и молодёжи.

В 2023 году навыки оказания первой помощи освоили более 500 000 школьников и студентов СПО во всех регионах России. Проект развивает навыки оказания первой помощи и формирует активную социально-ответственную позицию у обучающихся образовательных организаций. В 2024 году в проект был внедрен трек для наставников.

Организатором регионального чемпионата по оказанию первой помощи, проводимый в рамках Всероссийского чемпионата «Первая помощь» стало региональное отделение Движения Первых Самарской области при поддержке Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», частного учреждения образовательной организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз», региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», самарское региональное отделение Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и самарское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

Фото: региональное отделение Движения Первых Самарской области