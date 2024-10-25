Я нашел ошибку
Главные новости:
Это максимальный размер ставки с момента ее введения в 2013 году.
ЦБ повысил ключевую ставку до 21%
Посетители узнали о возможностях по урегулированию задолженности, использованию онлайн-каналов, переходу на оплату по факту и многом другом.
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента для горожан
Предприятия Самарской области охотно принимают молодых сотрудников, которые только завершили профессиональное обучение или готовы совмещать работу с учебой.
Молодые специалисты приходят на промышленные предприятия региона
В ходе обсуждения отраслевых вопросов рассмотрели этапы строительства объектов газовой инфраструктуры по программе газификации Самарской области ПАО «Газпром» до 2025 года.
Михаил Смирнов обсудил задачи по газификации региона с новым руководителем  региональных компаний «Газпром межрегионгаз»
Каждый Первый придёт на помощь.
В губернии состоялся региональный чемпионат по оказанию первой помощи
Выходные и прививка - с пользой для здоровья.
Жителей региона приглашают в мобильные пункты на вакцинацию
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +6, +8°С.
26 октября в губернии небольшой дождь, до +8°С
5 ноября начинаются отборочные этапы олимпиады по всей стране.
Вячеслав Федорищев провел в СамГТУ выездное заседание оргкомитета многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.74
0.1
EUR 104.51
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
2 ноября «Ночь искусств» пройдет в Самаре в СОУНБ
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии состоялся региональный чемпионат по оказанию первой помощи

25 октября 2024 16:28
75
Каждый Первый придёт на помощь.

В Многофункциональном молодёжном центре Самарской области состоялся региональный чемпионат по оказанию первой помощи в рамках Всероссийского проекта «Первая помощь». В состязаниях приняли участие более 70 школьников из разных уголков региона.

На Региональном чемпионате встретились 12 команд, которые одержали победу на территориальных чемпионатах, чтобы продемонстрировать навыки и знания, полученные в ходе участия в проекте. С мая по октябрь 2024 года ребята проходили несколько отборочных этапов, изучали теоретический курс и участвовали в мастер-классах по оказанию первой помощи от специалистов регионального отделения Движения Первых и Российского Красного Креста.

 «Соревнования проходят уже второй год и с каждым разом количество участников растёт. Если в прошлом году было более 4 000 участников, то в этом уже более 5 500 человек. Цель проекта — дать ребятам теоретические знания и научить их основам оказания первой помощи, чтобы они знали, что делать в случае, когда от их действий будет зависеть жизнь и здоровье человека. Региональный чемпионат — это важный этап большого пути в рамках Всероссийского проекта «Первая помощь». На соревнованиях не было проигравших, ведь навык оказания первой помощи, грамотное поведение в сложных и трудных ситуациях — это один из значимых навыков в нашей жизни», — подчеркнула председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

Региональный чемпионат включал в себя три этапа состязаний в командном зачёте. В первом из них ребята прошли тестирование на знание основ оказания первой помощи. Во втором и третьем участники должны были решить ситуационные задачи по оказанию психологической помощи и первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях: отсутствие сознания, носовое кровотечение, полная непроходимость верхних дыхательных путей при попадании инородного тела, частичная непроходимость дыхательных путей или легкая травма. 

«Региональный чемпионат по оказанию первой помощи — это завершающий этап большой работы и соревнований, которые проходили в образовательных учреждениях региона до этого. Но, с другой стороны, это первый шаг к участию во Всероссийском чемпионате. Надеемся, что команда с честью представит Самарскую область на финале. Сравнивая соревновательный цикл с прошлогодним, ребята проявляют большую активность и амбициозность, демонстрируют выраженное желание к победе», — поделился Александр Муравец, председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Чемпионат прошёл в атмосфере дружеского соперничества и поддержки, в ходе которого команды демонстрировали навыки оказания первой помощи в различных ситуациях. Эксперты оценивали участников по нескольким критериям, включая правильность выполнения манипуляций, скорость реакции и общую командную работу.

«Для каждого из нашей команды участие в Чемпионате – большая гордость, ведь это не только возможность проверить свои навыки, но и шанс научиться у других. Когда отвечала на вопросы, у меня сильно колотилось сердце от волнения, но я рассказала всё, что нужно делать, если человек сломал ногу или у него потекла кровь из носа. Хоть мы и не победили, наша команда не зря приняла участие, потому что мы готовились не только к соревнованиям, но и к реальным вызовам жизни», — поделилась Евдокия Горбачёва, участница регионального этапа.

По итогам соревнований абсолютными победителями стала команда «Дома молодёжных организаций» городского округа Отрадный. Ребята представят Самарскую область на Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи в Саранске, Республика Мордовия. Второе место заняла команда школы №22 городского округа Чапаевск, а бронзовыми призёрами стали участники команды лицея села Исаклы муниципального района Исаклинский.

Также на Чемпионате было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным отделением Движения Первых Самарской области и Самарским региональным отделением общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Соглашение позволит реализовывать ещё больше проектов и событий для формирования полезных навыков у детей и молодёжи.

В 2023 году навыки оказания первой помощи освоили более 500 000 школьников и студентов СПО во всех регионах России.  Проект развивает навыки оказания первой помощи и формирует активную социально-ответственную позицию у обучающихся образовательных организаций. В 2024 году в проект был внедрен трек для наставников.

 Организатором регионального чемпионата по оказанию первой помощи, проводимый в рамках Всероссийского чемпионата «Первая помощь» стало региональное отделение Движения Первых Самарской области при поддержке Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», частного учреждения образовательной организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз», региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», самарское региональное отделение Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и самарское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

 

Фото:  региональное отделение Движения Первых Самарской области

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
25 октября 2024  11:50
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
202
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
25 октября 2024  11:02
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
217
Основным вопросом обсуждения стала подготовка инженерных кадров для ракетно-космической отрасли.
24 октября 2024  17:49
Вячеслав Федорищев встретился с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом
504
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
24 октября 2024  13:54
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
527
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
24 октября 2024  11:51
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
665
Весь список