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В губернии состоялся детский фестиваль «Мир начинается с детства!»

2 июня 2025 15:37
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Мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей, прошли практически во всех муниципальных образованиях Самарской области.

Мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей, прошли практически во всех муниципальных образованиях Самарской области. Центральным событием стал областной фестиваль «Мир начинается с детства!», организованный министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Для гостей праздника организаторы приготовили разнообразную развлекательную программу: театрализованные представления, выступления творческих коллективов, шоу мыльных пузырей, батуты, мастер-классы, спортивные состязания — всего 19 интерактивных площадок. С детьми занимались аниматоры и ростовые куклы, работали творческие мастерские и выставка-ярмарка изделий самарских мастеров.  А на площадке ГУ МВД России по Самарской области проходила выставка полицейских патрульных автомобилей, где также, с разрешения кинологов, все желающие могли сфотографироваться со служебными собаками.  

Еще одной точкой притяжения стал квест, который с удовольствием проходили и дети, и взрослые. Те, кто прошел все 15 станций и поставил отметки в свой маршрутный лист – стали обладателями приятных и полезных призов. 

Не остались без внимания и взрослые. У родителей было время получить профессиональную консультацию специалистов по мерам поддержки семей с детьми, действующим в регионе, и узнать о возможности получения реабилитационных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Много интересного происходило на площадке «Движения первых».  В рамках лектория «Классная встреча» можно было пообщаться с представителями ведущих кампаний региона, задать свои вопросы. Здесь же состоялось заседание координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи при Губернаторе Самарской области и прошла церемония награждения активных участников движения. 

В шатре «Движения первых» глава региона Вячеслав Федорищев вместе с Героем России Максимом Девятовым вручил паспорта двадцати школьникам, добившимся особых успехов в учебе, спорте и общественной работе.

«Наш главный приоритет - это беречь детей, давать им все возможности для развития. Сегодня мы прошлись по площадкам и увидели много счастливых детских глаз. Но некоторые из них после получения паспорта станут более серьезными, - сказал губернатор, обращаясь к участникам праздника. - Вы становитесь полноправными гражданами с огромным количеством прав и обязанностей, правопреемниками наших предков, которые победили в Великой Отечественной войне. Именно от вас зависит наше будущее. Вы уже добились серьезных успехов - продолжайте в том же духе и, переходя на следующий этап, оставайтесь теми, на кого мы рассчитываем и кем гордимся».

Среди тех, кто получил паспорт была ученица школы №19 города Новокуйбышевска Виктория Кезина. Она состоит в группе творческих добровольцев, которые дарят позитивные эмоции детям с ограниченными возможностями здоровья. «Получить паспорт в такой обстановке для меня большая честь. Я ощущаю ответственность, которую несу перед страной за мои действия и поступки», - поделилась Виктория. 

Напомним, что по решению Губернатора 2025 год объявлен в регионе годом многодетной семьи. В Самарской области создаются условия для поддержки родителей, воспитывающих троих и более детей. В настоящее время в регионе проживает 42 тысячи многодетных семей, в которых растут 140 тысяч детей.

 

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

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