В ГУ МВД СО состоялось заседание Общественного совета

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В Главном управлении МВД России по Самарской области прошло заседание Общественного совета при региональном главке полиции под председательством Александра Шахова.

В мероприятии приняли участие руководитель отдела информации и общественных связей капитан внутренней службы Александр Курбатов и начальник Управления по работе с личным составом полковник полиции Дмитрий Баев.

На заседании обсуждались вопросы реализации на территории Самарской области Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом», в том числе, поднималась тема детской безопасности и организации досуговой занятости несовершеннолетних в период летнего отдыха.

Кроме того, присутствующие обсудили актуальный вопрос о возобновлении «Института кураторства» с целью оказания практической и методической помощи Общественным советам при территориальных органах внутренних дел, проведение систематического мониторинга деятельности курируемых общественных советов, а также обеспечение их участия в проводимых на региональном и федеральном уровне мероприятиях, в том числе акции «Общественный контроль».

Общественники довели до присутствующих информацию о предстоящих мероприятиях: «Зарядка со стражем порядка», «День Госавтоинспекции», Помоги пойти учиться».

В завершение мероприятия Дмитрий Баев поблагодарил общественников за существенный вклад в деятельность органов внутренних дел, формирование положительного имиджа сотрудников полиции, активную профилактическую работу с населением, особенно с детьми и молодежью.

В свою очередь, участники заседания обменялись опытом и наметили ряд задач на дальнейшую перспективу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО