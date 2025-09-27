В Госдуме предложили повысить зарплату дошкольным учителям до 100 тыс. рублей

133

Заработные платы педагогов дошкольного образования должны соответствовать зарплатам учителей и составлять как минимум 100 тысяч рублей. Такую инициативу выдвинул председатель партии "Справедливая Россия – За правду", лидер думской фракции Сергей Миронов.

Он отметил, что учителя сегодня, согласно майским указам президента России Владимира Путина, за свой труд должны получать не менее, чем в среднем по стране.

"Сегодня, по официальным данным, это около 100 тысяч рублей. Это ориентир, на который необходимо равняться сегодня при оценке труда работников дошкольных учреждений", – сказал Миронов в беседе с агентством ТАСС.

Кроме того, он подчеркнул, что работа с детьми дошкольного возраста требует большого количества сил, а также полноценной отдачи. Дело в том, что именно в этом возрасте у малышей закладываются основы знаний, навыков, зарождается увлеченность окружающим миром.