В филиалах уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО проводятся мероприятия в рамках программы «Десятилетие детства»

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На днях сотрудники филиала УИИ по Куйбышевскому району Самары провели кросс. В нем приняли участие несовершеннолетние, состоящие на учете в инспекции. Забег проходил в сквере Речников.

Цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни и формирование полезных привычек.

Кроме того, несовершеннолетние осужденные Алексеевского межмуниципального филиала УИИ участвовали в районной добровольческой акции «БлагоДАРИТЕльный марафон».

- Организация спортивных соревнований для несовершеннолетних осужденных во многом помогает воспитательной работе с ними, - говорит начальник УИИ УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Киселев. – Они формируют у подростков ответственное отношение к своему здоровью, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области