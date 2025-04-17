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В этом году приготовить традиционное блюдо к Пасхе будет дороже из-за роста цен на молочные продукты. Bankiros.ru посчитал, во сколько обойдется празднование в разных регионах.

Для приготовления взяли рецепт из «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года. Он называется «сладкая сырковая масса».

Пропорции следующие:

Творог – килограмм творога;

Сметана – шесть столовых ложек (120 граммов), можно взять небольшую банку;

Сахар – два стакана (возьмем 400 граммов);

Ванилин – один пакетик;

Сливочное масло – 200 граммов.

Сколько стоит приготовить творожную пасху в России в 2025 году?

Творожная пасха оказалась недешевым блюдом, в России приготовить ее можно за 792 рубля. Дороже всего из списка продуктов творог, два кило обойдутся в 468 рублей. Также придется потратиться на сливочное масло, 200 граммов можно купить за 246 рублей. Нужное нам количество сметаны (120 граммов) стоит 42 рубля, 400 граммов сахара – 30 рублей.

Все цены взяли из индекса Росстата за февраль 2025 и 2024 года. Стоимость ванилина посмотрели в интернете, относительно других ингредиентов, он дешевый, поэтому за 2025 и 2024 год поставили одинаковую цену.

Как изменились цены на творожную пасху за год?

За год набор для приготовления пасхального блюда подорожал на 19,7% – с 662 до 792 рублей. Больше всего подорожало сливочное масло – на 38,3%, было 178 рублей, а стало 246 рубль. Рост цен на сметану с 2024 по 2025 год составил 21,7% (вместо 35 рублей 120 граммов теперь стоит 42 рубля). Сахар вырос в цене всего на 3,5%, с 57 рублей до 59 рублей. Творог подорожал на 12,8% (было 415 за килограмм, а стало 468 рублей).

В каких регионах цены выше

Самая дорогая творожная пасха на Дальнем Востоке. Там цены начинаются от тысячи рублей. Так в Чукотском автономном округе за блюдо придется отдать 1 409 рублей, что примерно вдвое больше, чем в среднем по стране. Этот регион почти всегда занимает верхние строчки в рейтингах Bankiros.Это связано с удаленностью от центральной России и логистическими проблемами. Доставлять туда продукты долго и очень дорого, отсюда и высокий ценник.

Но и другие субъекты ДФО далеко не ушли. В Камчатском крае придется потратить на продукты 1 346 рублей, в Магаданской области – 1 326 рублей, в Сахалинской области – 1 183 рубля. В Якутии поход в магазин обойдется в 1 176 рублей, в Забайкальском крае – 1 075 рублей, в Еврейской автономной области – 1 055 рублей, в Приморском крае – 1 047 рублей, а в Хабаровском крае – 1 046 рублей.

В топ-10 также попал один регион Сибирского федерального округа, в Тыве цена пасхального блюда – 933 рубля.

В каких регионах цены ниже

Самые низкие цены в Приволжском федеральном округе. Например, приготовление творожной пасхи в Кировской области стоит 632 рубля, в Чувашии – 656 рублей, в Нижегородской области – 658 рублей, в Белгородской области – 659 рублей, в Омской области – 679 рублей, в Марий Эл – 680 рублей, в Оренбургской области и Мордовии – 682 рубля, в Удмуртии – 690 рублей.

Во всех этих регионах есть собственные молочные производства. И низкий ценник – результат того, что молочные продукты изготовляются в непосредственной близости от потребителей, а также стоят ниже молочки, которую приходится доставлять из дальних регионов.

Также в топ попал один регион Южного федерального округа. Поход за продуктами в Волгоградской области стоит 695 рублей.