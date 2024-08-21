95

22 августа 2024 года, в День российского флага, в Приволжском районе пройдет межрайонный фестиваль #Волга#Добро#Серебро. К участию приглашены активисты «серебряного» добровольчества из муниципалитетов Самарской области.



Развитие добровольческого движения - одно из важнейших направлений национального проекта «Демография» и его составляющей «Старшее Поколение». Уже с 1 января 2025 года начнется реализация нового национального проекта – «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.



Волонтёрство помогает людям старшего возраста сохранять социальную активность и общаться, передавать накопленные навыки и опыт молодым, продвигать принципы активного долголетия. В Самарской области в настоящее время в учреждениях, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики, задействовано более 4 тысяч «серебряных» волонтеров.



Фестиваль #Волга#Добро#Серебро посвящён 10-летию создания отрядов «серебряного» добровольчества в Самарской области и 10-летию Общественного Объединения «Серебряные волонтёры Приволжья». Цель фестиваля - повышение информированности волонтёров «серебряного» возраста о направлениях деятельности в сфере добровольчества, выстраивание добрососедских отношений волонтёрских объединений региона, а еще - общение, обмен опытом и обсуждение совместных проектов по развитию движения.

Фото: департамент информационной политики СО